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  • 27.02, 01:10

Террористы обстреляли район Дамаска у российского посольства

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Террористы обстреляли район Дамаска у российского посольства

Террористы обстреляли район Дамаска у российского посольства

Рядом со зданием посольства РФ в Дамаске разорвались не менее двух минометных снарядов.

Минометный огонь по району Мазраа в Дамаске, где расположено посольство России, велся со стороны района Джобар, находящегося под контролем террористов «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России).

Как сообщили в российской дипмиссии, вблизи от здания дипломатического представительства РФ в Дамаске разорвались не менее двух минометных снарядов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, пишет РИА Новости.

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