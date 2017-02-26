Террористы обстреляли район Дамаска у российского посольства

Рядом со зданием посольства РФ в Дамаске разорвались не менее двух минометных снарядов.
Минометный огонь по району Мазраа в Дамаске, где расположено посольство России, велся со стороны района Джобар, находящегося под контролем террористов «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России).
Как сообщили в российской дипмиссии, вблизи от здания дипломатического представительства РФ в Дамаске разорвались не менее двух минометных снарядов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, пишет РИА Новости.
Как сообщили в российской дипмиссии, вблизи от здания дипломатического представительства РФ в Дамаске разорвались не менее двух минометных снарядов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, пишет РИА Новости.
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