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  • 26.02, 23:39

Сообщники помогли бельгийскому заключенному сбежать из тюрьмы

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Сообщники помогли бельгийскому заключенному сбежать из тюрьмы

Сообщники помогли бельгийскому заключенному сбежать из тюрьмы

Сообщники помогли бельгийскому заключенному сбежать из тюрьмы
  • Фото: @rtlinfo/ twitter.com

    • В бельгийской провинции Льеж из тюрьмы сбежал заключенный. Его сообщники отвлекали охрану поджогами автомобилей и помогли перебраться через тюремную стену.

    Как передает телеканал RTBF, дерзкий побег из бельгийской тюрьмы в Лантэне совершил 20-летний заключенный, осужденный за грабежи с применением насилия. Из камеры он сбежал через окно с помощью веревки с узлами. Чтобы преодолеть высокую стену, окружающую тюрьму, заключенный воспользовался металлической лестницей, которую, вероятно, установили его сообщники.

    В полиции сообщили, что совершить побег помогали несколько человек, которые также подожгли на подъездах к тюрьме два автомобиля. Предполагалось, что это отвлечет внимание полиции и затруднит прибытие оперативных бригад.

    Арестанту удалось скрыться вместе с сообщниками. Он объявлен в международный розыск, поскольку рядом находятся границы ФРГ и Нидерландов. Немецкие и голландские СМИ активно распространяют информацию о сбежавшем заключенном.





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