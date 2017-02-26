Сообщники помогли бельгийскому заключенному сбежать из тюрьмы

В бельгийской провинции Льеж из тюрьмы сбежал заключенный. Его сообщники отвлекали охрану поджогами автомобилей и помогли перебраться через тюремную стену.
Как передает телеканал RTBF, дерзкий побег из бельгийской тюрьмы в Лантэне совершил 20-летний заключенный, осужденный за грабежи с применением насилия. Из камеры он сбежал через окно с помощью веревки с узлами. Чтобы преодолеть высокую стену, окружающую тюрьму, заключенный воспользовался металлической лестницей, которую, вероятно, установили его сообщники.
В полиции сообщили, что совершить побег помогали несколько человек, которые также подожгли на подъездах к тюрьме два автомобиля. Предполагалось, что это отвлечет внимание полиции и затруднит прибытие оперативных бригад.
Арестанту удалось скрыться вместе с сообщниками. Он объявлен в международный розыск, поскольку рядом находятся границы ФРГ и Нидерландов. Немецкие и голландские СМИ активно распространяют информацию о сбежавшем заключенном.
В полиции сообщили, что совершить побег помогали несколько человек, которые также подожгли на подъездах к тюрьме два автомобиля. Предполагалось, что это отвлечет внимание полиции и затруднит прибытие оперативных бригад.
Арестанту удалось скрыться вместе с сообщниками. Он объявлен в международный розыск, поскольку рядом находятся границы ФРГ и Нидерландов. Немецкие и голландские СМИ активно распространяют информацию о сбежавшем заключенном.
Gedetineerde ontsnapt uit de gevangenis van Lantin https://t.co/EgYLK47YyV #nieuwsblad pic.twitter.com/1HIdYOkFt5— Het Nieuwsblad (@Nieuwsblad_be) 26 февраля 2017 г.
Gedetineerde ontsnapt met touwladder uit gevangenis van Lantin https://t.co/FcCPR2cEmo #hln pic.twitter.com/zluyGFexjY— HLN.BE (@HLN_BE) 26 февраля 2017 г.
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