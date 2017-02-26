Глава МВД Украины выступает за полный запрет торговли с Донбассом

Арсен Аваков призывает полностью блокировать торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса , за исключением так называемых критических товаров.
В число так называемых критических товаров, которые могут поставляться с территорий ДНР и ЛНР глава МВД Украины Арсен Аваков включил энергетический уголь и полуфабрикаты металлургии. «Чтобы заводы работали», — отметил глава ведомства. Киев же, по мнению Авакова, может поставлять в Донбасс только оборудование для горной добычи, сообщает телеканал «1+1».
Арсен Аваков, глава МВД Украины: «В обратной стороне (на неподконтрольную Киеву территорию — ред.) должны и могут идти запчасти для ремонта шахтного, добывающего оборудования и шахтных лифтов, и возможно, крепежные материалы. Все, вот эти четыре-пять позиций, которые мы должны разрешить. Все остальное должно быть запрещено».
Аваков добавил, что украинские силовики могут за пять минут разогнать радикалов, блокирующих торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, однако пока не хотят этого делать — в воспитательных целях.
Арсен Аваков: «Ни полиция, ни национальная гвардия никто не исходил из того, что мы хотим разогнать это силовым путем. На силовой разгон такой операции нужно будет пять минут времени и очень малое количество подготовленных людей. Я хочу, чтобы все разобрались в том, что происходит реально, и каждый сделал свою работу: правительство приняло соответствующий решение, очень четкое законодательное регулирование (торговли с ДНР и ЛНР), журналисты и эксперты показали, покритиковали».
заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Такие меры, по мнению активистов, помогут пресечь контрабанду угля. Перебои с поставками топлива привели к введению режима ЧС в стране. В годовщину событий на Майдане члены донбасской блокады пытались устроить беспорядки в Киеве, призывая правительство поддержать их «миссию».
Арсен Аваков, глава МВД Украины: «В обратной стороне (на неподконтрольную Киеву территорию — ред.) должны и могут идти запчасти для ремонта шахтного, добывающего оборудования и шахтных лифтов, и возможно, крепежные материалы. Все, вот эти четыре-пять позиций, которые мы должны разрешить. Все остальное должно быть запрещено».
Аваков добавил, что украинские силовики могут за пять минут разогнать радикалов, блокирующих торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, однако пока не хотят этого делать — в воспитательных целях.
Арсен Аваков: «Ни полиция, ни национальная гвардия никто не исходил из того, что мы хотим разогнать это силовым путем. На силовой разгон такой операции нужно будет пять минут времени и очень малое количество подготовленных людей. Я хочу, чтобы все разобрались в том, что происходит реально, и каждый сделал свою работу: правительство приняло соответствующий решение, очень четкое законодательное регулирование (торговли с ДНР и ЛНР), журналисты и эксперты показали, покритиковали».
заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Такие меры, по мнению активистов, помогут пресечь контрабанду угля. Перебои с поставками топлива привели к введению режима ЧС в стране. В годовщину событий на Майдане члены донбасской блокады пытались устроить беспорядки в Киеве, призывая правительство поддержать их «миссию».
Комментарии