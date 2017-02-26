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  • 26.02, 22:09

Путин и Назарбаев вместе отдохнули на горнолыжном курорте

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Путин и Назарбаев вместе отдохнули на горнолыжном курорте

Путин и Назарбаев вместе отдохнули на горнолыжном курорте

Президенты РФ и Казахстана пообщались в неформальной обстановке.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели выходной день на горнолыжном курорте неподалеку от Алма-Аты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главы государств катались на горных лыжах и беседовали.

Сообщается, что завтра лидеры двух стран проведут в южной столице Казахстана уже официальную встречу. После чего Путин посетит Таджикистан и Киргизию, передает РИА Новости.

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