Под Кисловодском столкнулись туристический автобус и легковушка, погиб человек

В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП с участием легковушки и туристического автобуса. Погиб один человек, еще трое пострадали.

Как рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД, авария произошла на 37-м километре автодороги Минеральные Воды — Кисловодск. Там водитель легкового автомобиля KIA Spectra не справился с управление и вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.



Сообщается, что водитель KIA Spectra погиб на месте ДТП. Трое пассажиров микроавтобуса гаспитализированы с травмами различной степени тяжести. В ГИБДД уточнили, что все они были туристами, которые ехали из аэропорта Минеральные Воды в один из санаториев Кисловодска.



Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

