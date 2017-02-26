В России выпустят долговечную купюру номиналом 200 рублей

Глава Госзнака Аркадий Трачук рассказал, что новая купюра номиналом 200 рублей будут сделаны по особой технологии и прослужит намного дольше.
Аркадий Трачук, глава Госзнака: «Одну из новых банкнот планируется изготовить по новым технологиям. Она будет более долговечной. Есть технология долговечных бумаг, подразумевающая специальную обработку. Вот ее и планируется использовать для изготовления одной из новых банкнот младшего номинала».
Трачук отметил, что купюры мелких номиналов изнашиваются очень быстро — примерно за год, в то время как банкноты крупных номиналов служат несколько лет. Купюры, сделанные по технологии долговечных бумаг со специальным покрытием будут намного прочнее и долговечнее. При этом глава Госзнака уточнил, что сейчас «изношенных» денег практически нет в обороте — они исчезли вместе с десятирублевыми банкнотами, передает РИА Новости.
с изображениями символов, выбранных россиянами.
Так, на банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. На купюре в 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.
первые пластиковые купюры номиналом 100 рублей.
Трачук отметил, что купюры мелких номиналов изнашиваются очень быстро — примерно за год, в то время как банкноты крупных номиналов служат несколько лет. Купюры, сделанные по технологии долговечных бумаг со специальным покрытием будут намного прочнее и долговечнее. При этом глава Госзнака уточнил, что сейчас «изношенных» денег практически нет в обороте — они исчезли вместе с десятирублевыми банкнотами, передает РИА Новости.
с изображениями символов, выбранных россиянами.
Так, на банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. На купюре в 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.
первые пластиковые купюры номиналом 100 рублей.
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