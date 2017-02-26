Захарова рассказала НТВ, как Россия будет бороться с ложью в западных СМИ

Смерть российского дипломата Чуркина стала одним из самых обсуждаемых событий недели. Он сражался за родину на танкоопасном направлении, ведь сражения в миролюбивом здании ООН — они такие же жаркие, как настоящие.
Его называли «мистер вето» — за то, что пользовался правом России защищать свои интересы. Особенно тогда, когда появилась новая реальность — согласитесь, выражение «фейковые новости» еще непривычно режет слух. И эти самые фейковые новости выскочили сразу же после его смерти: якобы и умер не в здании миссии, и не от сердечного приступа, и был какой-то заговор. Российский МИД на своей странице даже вывесил статьи с красной печатью «Это ложь».
И еще обсуждается отказ Украины под формальным предлогом не позволить попрощаться с ним в здании ООН. Почему все это происходит, ведущая «Итогов недели» Ирада Зейналова спросила у официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Мария Захарова: «Хочу напомнить, что именно Виталий Иванович Чуркин был тем самым молодым советским дипломатом, кто не побоялся пойти к американским законодателям и рассказать, что же произошло в Чернобыле. Пойти к тем, кто тебя полагает явно не другом, на их языке и перед их аудиторией набраться мужества рассказать и ответить на вопросы дано не каждому. Гражданам Украины сегодняшней я хочу сказать, что он точно так же мог стать и частью их истории, потому что в те годы он выступал от лица большой страны, в которую входила и Украина».
Теперь России придется уже без Чуркина противостоять волне ложной информации.
Мария Захарова: «Существуют различные способы. Это выступления на площадках международных организаций, это двусторонние контакты с партнерами и, конечно, это публичная дипломатия. Последнее, что мы сделали несколько дней назад, — это создание на сайте специального раздела, который приводил бы примеры статей в зарубежной прессе, которые тиражируют эти недостоверные сведения и вбросы. Один из примеров, который мы, я думаю, в понедельник предложим общественности в этой рубрике: статья, которая вышла в одной из западных газет о том, что заместитель министра иностранных дел господин Богданов провел встречу в Москве с послами стран ЕС, перед которыми в ультимативной форме поставил вопрос о выделении миллиардов евро на восстановление Сирии, при этом сказав, как пишет эта газета, что Россия участвовать в восстановлении Сирии не намерена».
О том, что было на той встрече на самом деле, смотрите в материале программы «Итоги недели».
И еще обсуждается отказ Украины под формальным предлогом не позволить попрощаться с ним в здании ООН. Почему все это происходит, ведущая «Итогов недели» Ирада Зейналова спросила у официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Мария Захарова: «Хочу напомнить, что именно Виталий Иванович Чуркин был тем самым молодым советским дипломатом, кто не побоялся пойти к американским законодателям и рассказать, что же произошло в Чернобыле. Пойти к тем, кто тебя полагает явно не другом, на их языке и перед их аудиторией набраться мужества рассказать и ответить на вопросы дано не каждому. Гражданам Украины сегодняшней я хочу сказать, что он точно так же мог стать и частью их истории, потому что в те годы он выступал от лица большой страны, в которую входила и Украина».
Теперь России придется уже без Чуркина противостоять волне ложной информации.
Мария Захарова: «Существуют различные способы. Это выступления на площадках международных организаций, это двусторонние контакты с партнерами и, конечно, это публичная дипломатия. Последнее, что мы сделали несколько дней назад, — это создание на сайте специального раздела, который приводил бы примеры статей в зарубежной прессе, которые тиражируют эти недостоверные сведения и вбросы. Один из примеров, который мы, я думаю, в понедельник предложим общественности в этой рубрике: статья, которая вышла в одной из западных газет о том, что заместитель министра иностранных дел господин Богданов провел встречу в Москве с послами стран ЕС, перед которыми в ультимативной форме поставил вопрос о выделении миллиардов евро на восстановление Сирии, при этом сказав, как пишет эта газета, что Россия участвовать в восстановлении Сирии не намерена».
О том, что было на той встрече на самом деле, смотрите в материале программы «Итоги недели».
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