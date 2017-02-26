«Он не прогнется»: как изменился Трамп после месяца на посту президента

Президент США Дональд Трамп находится у власти ровно месяц. Когда его только избрали, программа «Итоги недели» составила его психологический портрет, а теперь решила снова обратиться к экспертам и проанализировать — что нового спустя месяц мы узнали о личности Трампа?
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В начале декабря многие эксперты сходились во мнении, что Трамп — это нарцисс с волчьей хваткой. Сейчас они признают: новому президенту США придется отступать и договариваться, но сломить его не удастся.
Джеффри Тайлер, писатель, политический журналист: «Ему досталась самая жесткая оппозиция, которой можно было ожидать, но он работает немного лучше, чем я ожидал. Кажется, что он уже не настолько экспрессивен, как раньше, но, скорее всего, его советникам просто удается держать его подальше от Twitter».
Тоня Рейман, эксперт в области мимики и жестов: «Каких-то значительных изменений в нем я не вижу. Люди теперь пристально следят за ним, за тем, как он будет выполнять свои обещания… Но мы все часто действуем как бы на автопилоте какое-то время. А потом все равно возвращаемся к своей природе. Так же и Трамп. Он учился внешней подаче, он следует определенным алгоритмам, но потом все равно возвращается к себе настоящему — с широкой жестикуляцией, резкими движениями головой».
Ирина Хакамада, публицист, писатель: «Трамп не может смягчиться. Если за все 60 лет не смягчился, то и не смягчится. Но люди в бизнесе привыкли понимать того, кто сильнее, и с ним договариваться. Трамп начинает понимать, что он слабее, чем институты — Конгресс, всякие группировки, масс-медиа… Поэтому он начинает договариваться. Он не смирится — у него другой характер, но договариваться он будет. Иначе его отправят просто в отставку».
Тоня Рейман: «Он всегда защищается, когда его спрашивают о Путине, в этом нет сомнений. Сейчас он понимает, что так много хорошего говорил о Путине, что сейчас надо немного отступить: „Да, я уверен, что он отличный парень, это не значит, что я с ним обязательно полажу“».
Джеффри Тайлер: «Очевидно, что он реагирует на антироссийскую кампанию. И он сдерживает свой оптимизм, который выражал раньше. Но я думаю, что он так и будет себя вести, если хочет следовать новой политике восстановления отношений с Россией. У него нет агрессивных намерений против России. Трамп даст этому вопросу немного „остыть“ в США, прежде чем всерьез им займется».
Эд Шульц, телеведущий: «Президент Трамп уже показал, что он не прогнется под давлением тех, кто хочет сорвать его планы. И ему есть, о чем позаботиться сейчас. Например, об утверждении своего кабинета, которое без всяких оснований затягивается. Думаю, ему хватит стойкости и сил выдержать все это давление. Он не хочет мириться с нападками СМИ, демонстрирует, что верен своим принципам. Он понимает, что политические оппоненты изо всех сил пытаются осложнить ему жизнь и что нападки вызваны лишь одним — демократы никак не могут принять свое поражение».
Подробности — в материале программы «Итоги недели».
Джеффри Тайлер, писатель, политический журналист: «Ему досталась самая жесткая оппозиция, которой можно было ожидать, но он работает немного лучше, чем я ожидал. Кажется, что он уже не настолько экспрессивен, как раньше, но, скорее всего, его советникам просто удается держать его подальше от Twitter».
Тоня Рейман, эксперт в области мимики и жестов: «Каких-то значительных изменений в нем я не вижу. Люди теперь пристально следят за ним, за тем, как он будет выполнять свои обещания… Но мы все часто действуем как бы на автопилоте какое-то время. А потом все равно возвращаемся к своей природе. Так же и Трамп. Он учился внешней подаче, он следует определенным алгоритмам, но потом все равно возвращается к себе настоящему — с широкой жестикуляцией, резкими движениями головой».
Ирина Хакамада, публицист, писатель: «Трамп не может смягчиться. Если за все 60 лет не смягчился, то и не смягчится. Но люди в бизнесе привыкли понимать того, кто сильнее, и с ним договариваться. Трамп начинает понимать, что он слабее, чем институты — Конгресс, всякие группировки, масс-медиа… Поэтому он начинает договариваться. Он не смирится — у него другой характер, но договариваться он будет. Иначе его отправят просто в отставку».
Тоня Рейман: «Он всегда защищается, когда его спрашивают о Путине, в этом нет сомнений. Сейчас он понимает, что так много хорошего говорил о Путине, что сейчас надо немного отступить: „Да, я уверен, что он отличный парень, это не значит, что я с ним обязательно полажу“».
Джеффри Тайлер: «Очевидно, что он реагирует на антироссийскую кампанию. И он сдерживает свой оптимизм, который выражал раньше. Но я думаю, что он так и будет себя вести, если хочет следовать новой политике восстановления отношений с Россией. У него нет агрессивных намерений против России. Трамп даст этому вопросу немного „остыть“ в США, прежде чем всерьез им займется».
Эд Шульц, телеведущий: «Президент Трамп уже показал, что он не прогнется под давлением тех, кто хочет сорвать его планы. И ему есть, о чем позаботиться сейчас. Например, об утверждении своего кабинета, которое без всяких оснований затягивается. Думаю, ему хватит стойкости и сил выдержать все это давление. Он не хочет мириться с нападками СМИ, демонстрирует, что верен своим принципам. Он понимает, что политические оппоненты изо всех сил пытаются осложнить ему жизнь и что нападки вызваны лишь одним — демократы никак не могут принять свое поражение».
Подробности — в материале программы «Итоги недели».
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