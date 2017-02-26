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  • 26.02, 20:38

Скончался актер из «Терминатора» и «Чужих» Билл Пэкстон

2 комментария
Скончался актер из «Терминатора» и «Чужих» Билл Пэкстон

Скончался актер из «Терминатора» и «Чужих» Билл Пэкстон

Скончался актер из «Терминатора» и «Чужих» Билл Пэкстон
  • Фото Associated Press © 2017, Rich Fury

    • В США на 62-м году жизни скончался актер Билл Пэкстон, известный по ролям в фильмах «Терминатор», «Чужие» и «Титаник».

    Как заявила семья Пэкстона, актер скончался «в результате осложнений после хирургического вмешательства».

    Билл Пэкстон, снявшийся более чем в полусотне фильмов, четырежды номинировался на премию «Золотой глобус», удостаивался наград «Эмми» и премий Гильдии актеров.

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