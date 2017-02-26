В мире разрабатывают меры по защите от восстания роботов

На неделе в Европарламенте голосовали за меры по предотвращению роботоапокалипсиса. Пусть проблема стоит не остро, но тянуть уже нельзя.

Вот и в России спикер российского парламента Вячеслав Володин предложил к 2022 году принять закон, регулирующий отношения человека и робота. Причем за основу, судя по всему, и Дума, и Европарламент будут брать принципы фантаста Айзека Азимова.



Все эти высказывания «робот не может навредить человеку» звучат примерно как «планета Железяка, население — роботы». И теперь это — наша близкая реальность. Ведь что отличает человека от всего на планете? Эмпатия. То есть способность эмоционально сопереживать. Но и это роботы уже умеют.



Корреспондент НТВ Дина Иванова уже видела тех, кто нашел дружбу и любовь — с машиной, по-настоящему. И тех, кто по убеждению или от дурного настроения научит роботов плохому.



Быть или не быть роботу, профессор Данило де Росси решил еще 15 лет назад. Собирался сделать свою высокотехнологичную копию, но в последний момент передумал. Это раньше считалось, что робот — громоздкая железная машина. Сегодня некоторые из этих машин с трудом можно отличить от человека. Например, Сара. Она реагирует на движения. И так же, как у нас, у людей, у Сары может меняться настроение. Встрече с человеком она, судя по всему, рада. Но лишь до того момента, пока он не вторгается в ее личное пространство. И недовольство написано у нее на лице.



Когда она грустит, почему улыбается, что любит, а от чего воротит нос, знает Лоренцо Коминелли. Он как кукловод только не за ниточки дергает, а программирует движения и эмоции.



Лоренцо Коминелли, биомедицинский инженер, исследователь в области робототехники: «Самая важная и самая сложная часть организма робота — здесь много моторчиков. Всего 32. Каждый отвечает за определенный участок лица. Это то же самое, что мускулы у человека. Мы используем их, чтобы выражать эмоции».



Чем больше андроид похож на человека, тем сильнее притягивает людей. Но даже в этой реалистичности есть предел, за которым наступает обратная реакция — неприятие и отвращение. В робототехнике это называют эффектом «зловещей долины». Подробнее — в репортаже НТВ.