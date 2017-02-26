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  • 26.02, 20:38

Манифестанты разгромили автобусы со сторонниками Ле Пен

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Манифестанты разгромили автобусы со сторонниками Ле Пен

Манифестанты разгромили автобусы со сторонниками Ле Пен

Манифестанты разгромили автобусы со сторонниками Ле Пен
  • Фото: @m_madi /witter.com

    • Сторонникам Марин Ле Пен пришлось добираться до французского Нанта на машинах жандармерии. По пути в город их автобусы разгромили участники протестных акций.

    Инцидент произошел на одной из автодорог регионального значения, связывающей города Нант и Ренн. По сообщениям агентства France-Presse, около пятидесяти агрессивно настроенных активистов в масках преградили автобусам путь. Протестанты подожгли покрышки, заблокировали проезд и облили один из автобусов краской.

    Эмрик Сальмон, член «Национального фронта»: «Три автобуса, два из которых следовали из Ренна и один — из Витре, подверглись нападению. Было выставлено заграждение, путь был блокирован, и они (нападавшие) жгли покрышки, мы не смогли дальше ехать».

    Сообщается, что до Нанта, где сейчас проходит встреча Ле Пен с избирателями, автобусы не доехали около 20 километров. В город сторонников Марин Ле Пен доставили на машинах жандармерии. Никто из членов «Нацфронта» не пострадал.

    Большой митинг Марин Ле Пен проходит в Нанте при повышенных мерах безопасности. Ранее в городе прошла акция протеста, собравшая более трех тысяч человек. Ее участники выступали против Ле Пен и требовали отмены ее выступления. В результате беспорядков пострадали семь полицейских, четверо манифестантов задержаны.

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