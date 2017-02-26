Футболист чешского клуба спас жизнь вратарю из команды соперника

Нападающий чешского клуба «Словацко» Франсис Коне во время матча 18-го тура чемпионата Чехии с «Богемианс 1905» спас жизнь вратарю команды-соперника Мартину Берковецу.

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В первом тайме голкипер столкнулся с защитником своей команды, упал, и у него запал язык. Все могло бы закончится трагедией, но вовремя подоспевший Коне оказал вратарю первую помощь.



Берковец провел ночь в больнице под наблюдением врачей, после чего поблагодарил своего спасителя.



