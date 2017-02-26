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  • 26.02, 20:38

Умер основоположник современной математической физики Людвиг Фаддеев

3 комментария
  • Фото: Белинский Юрий / ТАСС
Умер основоположник современной математической физики Людвиг Фаддеев

Умер основоположник современной математической физики Людвиг Фаддеев

Умер основоположник современной математической физики Людвиг Фаддеев
  • Фото: Белинский Юрий / ТАСС

    • Известный физик-теоретик и математик, академик, один из создателей современной математической физики Людвиг Фаддеев, скончался сегодня в Санкт-Петербурге.

    Академик Людвиг Фаддеев умер в возрасте 82 лет. Церемония прощания пройдет 1 марта в Санкт-Петербургском научном центре РАН, сообщает ТАСС.

    Сергей Кисляков, директор Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова: «Он только сегодня умер. У родственников еще даже нет документов о смерти. По всей вероятности, прощание будет в среду, в зале Санкт-Петербургского научного центра в академии наук».

    Кисляков отметил, что Фаддеев до последних дней возглавлял созданный им Международный математический институт имени Эйлера.

    Людвиг Фаддеев родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского университета, стал доктором физико-математических наук, занимался исследованиями в области квантовой теории рассеяния для системы трех частиц, заложил основы нового научного направления в квантовой физике, создал всемирно известную школу исследователей в области математической физики.

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