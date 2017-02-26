Умер основоположник современной математической физики Людвиг Фаддеев

Известный
физик-теоретик и математик, академик, один из создателей современной математической физики Людвиг Фаддеев, скончался сегодня в Санкт-Петербурге.
Академик Людвиг Фаддеев умер в возрасте 82 лет. Церемония прощания пройдет 1 марта в Санкт-Петербургском научном центре РАН, сообщает ТАСС.
Сергей Кисляков, директор Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова: «Он только сегодня умер. У родственников еще даже нет документов о смерти. По всей вероятности, прощание будет в среду, в зале Санкт-Петербургского научного центра в академии наук».
Кисляков отметил, что Фаддеев до последних дней возглавлял созданный им Международный математический институт имени Эйлера.
Людвиг Фаддеев родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского университета, стал доктором физико-математических наук, занимался исследованиями в области квантовой теории рассеяния для системы трех частиц, заложил основы нового научного направления в квантовой физике, создал всемирно известную школу исследователей в области математической физики.
Сергей Кисляков, директор Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова: «Он только сегодня умер. У родственников еще даже нет документов о смерти. По всей вероятности, прощание будет в среду, в зале Санкт-Петербургского научного центра в академии наук».
Кисляков отметил, что Фаддеев до последних дней возглавлял созданный им Международный математический институт имени Эйлера.
Людвиг Фаддеев родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского университета, стал доктором физико-математических наук, занимался исследованиями в области квантовой теории рассеяния для системы трех частиц, заложил основы нового научного направления в квантовой физике, создал всемирно известную школу исследователей в области математической физики.
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