В Великобритании умер актер, сыгравший гиганта в «Игре престолов»

Самый высокий человек в Великобритании, актер Нил Финглтон, скончался в возрасте 36 лет.
Как сообщает The Sun, актер Нил Финглтон, сыгравший роль гиганта из армии Манса Налетчика из «Игры престолов», умер от сердечной недостаточности.
В 2007 году актер попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий человек в Соединенном Королевстве. Рост Финглтона составлял 2 метра 32 сантиметра. В 15 лет он начал спортивную карьеру баскетболиста, играл за различные колледжи в США, потом за Реал Сьюдад. Потом вернулся в родной город Дарлем, где играл в театре.
В кино Финглтон известен по ролям в таких фильмах, как «Люди Икс: Первый класс», «Игра престолов» и «Доктор Кто».
Поклонники Финглтон в соцсетях выкладывают фото, на которых они запечатлены с самым высоким актером, выражая слова соболезнования его семье и близким.
В 2007 году актер попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий человек в Соединенном Королевстве. Рост Финглтона составлял 2 метра 32 сантиметра. В 15 лет он начал спортивную карьеру баскетболиста, играл за различные колледжи в США, потом за Реал Сьюдад. Потом вернулся в родной город Дарлем, где играл в театре.
В кино Финглтон известен по ролям в таких фильмах, как «Люди Икс: Первый класс», «Игра престолов» и «Доктор Кто».
Neil Fingleton who played The Fisher King in #DoctorWho Series 9 ’Under the Lake’ and ’Before the Flood’ has sadly passed away. pic.twitter.com/5bWeMo1dWW— Doctor Who Page (@DWPageOFFICIAL) 25 февраля 2017 г.
Поклонники Финглтон в соцсетях выкладывают фото, на которых они запечатлены с самым высоким актером, выражая слова соболезнования его семье и близким.
Rest In Peace big man Neil Fingleton pic.twitter.com/C4dj0yZHcw— Garett Lowe (@garettlowe) 26 февраля 2017 г.
Just had a nice chat with Neil Fingleton, UKs tallest man. A really nice guy, know for his role in Game of Thrones, 47 Ronin and more. pic.twitter.com/rX9e0Z8J9t— Adam Murray (@GRVTY_Agency) 10 декабря 2016 г.
Had a great chat to #NeilFingleton during our #GameofThrones panel. #blackburncomiccon #no… https://t.co/uiafZFWna7 pic.twitter.com/df2Y68UJt0— Andy Lyth (@andylyth) 26 ноября 2016 г.
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