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  • 26.02, 19:06

В Великобритании умер актер, сыгравший гиганта в «Игре престолов»

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В Великобритании умер актер, сыгравший гиганта в «Игре престолов»

В Великобритании умер актер, сыгравший гиганта в «Игре престолов»

В Великобритании умер актер, сыгравший гиганта в «Игре престолов»
  • Фото: @WATNCelebrity /twitter.com

    • Самый высокий человек в Великобритании, актер Нил Финглтон, скончался в возрасте 36 лет.

    Как сообщает The Sun, актер Нил Финглтон, сыгравший роль гиганта из армии Манса Налетчика из «Игры престолов», умер от сердечной недостаточности.

    В 2007 году актер попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий человек в Соединенном Королевстве. Рост Финглтона составлял 2 метра 32 сантиметра. В 15 лет он начал спортивную карьеру баскетболиста, играл за различные колледжи в США, потом за Реал Сьюдад. Потом вернулся в родной город Дарлем, где играл в театре.

    В кино Финглтон известен по ролям в таких фильмах, как «Люди Икс: Первый класс», «Игра престолов» и «Доктор Кто».




    Поклонники Финглтон в соцсетях выкладывают фото, на которых они запечатлены с самым высоким актером, выражая слова соболезнования его семье и близким.








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