Британским спецслужбам не хватает средств для слежки за потенциальными террористами

На американской базе в Мосуле подорвался смертник — гражданин Великобритании Рональд Фиддлер. Ранее он не просто отсидел в Гуантанамо, но еще и получившим от Лондона миллион фунтов компенсации за свои тюремные страдания.
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Он улыбается за несколько минут до смерти. Видимо, верит, что три тонны взывчатки закинут его прямо на небеса. Он сидит за рулем, хотя соседи из его родного Манчестера утверждают, что он не умел водить машину и всегда вызывал такси. Но до ворот иракской военной базы в Мосуле такси не ходят, смертников не возят.
Пятьдесят лет назад он был записан в манчестерском ЗАГСе под европейским именем Рон Фиддлер. В 94-м принял ислам и имя аль-Харит. 20 февраля 2017-го умер, называя себя аль-Британи. В 2001-м аль-Харит отправился якобы на экскурсию из Британии в Пакистан. Экскурсия закончилась пленом в Афганистане. Талибы посадили его как британского шпиона. Американцы взяли город и перевели его в тюрьму Гуантанамо как талиба. В 2004-м британцы вызволили его оттуда как британского подданного. В 2010-м году, после шестилетней бумажной волокиты, аль-Харит получил миллион фунтов стерлингов в виде моральной компенсации за пытки. Первым делом он купил дом за 220 тысяч под Манчестером.
Ирфан Чишти, имам центральной мечети Манчестера: «Он был частью нашей общины, он ходил в мечеть, он считал себя мусульманином».
Как говорят соседи, аль-Харит сам объяснял детям Коран на дому. Но сам истолковал учение радикально. В 2014-м он бросил дом, жену и детей и уехал в Сирию сражаться на стороне ИГИЛ (запрещенная в России организация).
Полиция, спецслужбы упустили аль-Британи так же, как упустили Джихади-Джона и несколько сотен других британцев. От европейской цивилизации уже сбегали и девочки-школьницы, и матерые рецидивисты.
Афзал Ашраф, консультант Королевского объединенного института оборонных исследований: «Спецслужбы не могут следить за каждым, это невозможно. Тем более на протяжении десяти лет. У нас просто нет на это средств и ресурсов. Но, видимо, после этого происшествия ресурсы будут увеличены».
Выдать жилье и пособие, а потом приставить к каждому сотрудника МИ-5 или имама страна не в состоянии. Поэтому Британия закрывает границы, закрывает программу приема детей-беженцев без сопровождения, выходит из Евросоюза. На добро не один аль-Харит уже ответил насилием. На компенсацию за жестокое обращение в тюрьме он поел, попил, покормил бойцов ИГИЛ и жестоко расправился с их врагами. На последние он взлетел в небо в Мосуле, а мог и в Манчестере. И тогда правительство Британии взяло бы на себя оплату его полного жизненного цикла, от регистрации в манчестерском дворце «Малютка» до разбора завалов и анализа останков по ДНК.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Пятьдесят лет назад он был записан в манчестерском ЗАГСе под европейским именем Рон Фиддлер. В 94-м принял ислам и имя аль-Харит. 20 февраля 2017-го умер, называя себя аль-Британи. В 2001-м аль-Харит отправился якобы на экскурсию из Британии в Пакистан. Экскурсия закончилась пленом в Афганистане. Талибы посадили его как британского шпиона. Американцы взяли город и перевели его в тюрьму Гуантанамо как талиба. В 2004-м британцы вызволили его оттуда как британского подданного. В 2010-м году, после шестилетней бумажной волокиты, аль-Харит получил миллион фунтов стерлингов в виде моральной компенсации за пытки. Первым делом он купил дом за 220 тысяч под Манчестером.
Ирфан Чишти, имам центральной мечети Манчестера: «Он был частью нашей общины, он ходил в мечеть, он считал себя мусульманином».
Как говорят соседи, аль-Харит сам объяснял детям Коран на дому. Но сам истолковал учение радикально. В 2014-м он бросил дом, жену и детей и уехал в Сирию сражаться на стороне ИГИЛ (запрещенная в России организация).
Полиция, спецслужбы упустили аль-Британи так же, как упустили Джихади-Джона и несколько сотен других британцев. От европейской цивилизации уже сбегали и девочки-школьницы, и матерые рецидивисты.
Афзал Ашраф, консультант Королевского объединенного института оборонных исследований: «Спецслужбы не могут следить за каждым, это невозможно. Тем более на протяжении десяти лет. У нас просто нет на это средств и ресурсов. Но, видимо, после этого происшествия ресурсы будут увеличены».
Выдать жилье и пособие, а потом приставить к каждому сотрудника МИ-5 или имама страна не в состоянии. Поэтому Британия закрывает границы, закрывает программу приема детей-беженцев без сопровождения, выходит из Евросоюза. На добро не один аль-Харит уже ответил насилием. На компенсацию за жестокое обращение в тюрьме он поел, попил, покормил бойцов ИГИЛ и жестоко расправился с их врагами. На последние он взлетел в небо в Мосуле, а мог и в Манчестере. И тогда правительство Британии взяло бы на себя оплату его полного жизненного цикла, от регистрации в манчестерском дворце «Малютка» до разбора завалов и анализа останков по ДНК.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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