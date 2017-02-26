Сенсация от NASA оживила страхи о вторжении инопланетян

На неделе в NASA заявили об обнаружении системы семи планет, каждая из которых может быть похожа на Землю. Лететь до них всего 39 световых лет. B это не трейлер блокбастера — это говорят ученые.
На трех из семи открытых новых планетах в другой планетарной системе TRAPPIST-1, предположительно, есть вода и атмосфера. Значит, когда-то туда можно будет улететь, там жить или оттуда ждать гостей. Планеты нашли бельгийцы, назвали в честь любимого пива — TRAPPIST. NASA выпустила такое смешное спецпредложение — горящие туры на новую Землю «Добро пожаловать на TRAPPIST-1». Но на этом шутки кончились. Потому что, во-первых, если на этих планетах действительно есть вода, кислород и углекислый газ, там может быть и жизнь. Во-вторых, сможем ли мы вовремя понять, на какой ступени развития находится эта жизнь?
Пессимисты напомнили, как 100 лет назад, услышав радиоспектакль «Война миров» по Уэллсу, американцы приняли все за чистую монету и в панике выбежали на улицы. Это общечеловеческая фобия: а вдруг все фильмы о захвате Земли — это недалекое будущее? А все, что непонятно, — страшно.
Новость вселенского масштаба в космическом агентстве упаковывали и продавали так, что завидовали даже в Голливуде. Анонс пресс-конференции NASA не оставлял никаких сомнений: встреча с инопланетянами произойдет буквально на днях. Было только неясно, на чьей территории состоится контакт.
Ответ на главный вопрос, есть еще там хоть кто-то, кроме нас, — скорее «да», чем «нет». Космос для нас давно — и предчувствие перемен, и надежда на мир, и угроза независимости. Сначала — Соединенных Штатов, после — всего человечества. Один из главных кинострахов только укрепляет эту веру.
Корреспондент НТВ Антон Пономарёв так впечатлился, что вспомнил все, что снято и написано об инопланетянах. И задумался — а вдруг они уже среди нас? Подробности — в репортаже.
Пессимисты напомнили, как 100 лет назад, услышав радиоспектакль «Война миров» по Уэллсу, американцы приняли все за чистую монету и в панике выбежали на улицы. Это общечеловеческая фобия: а вдруг все фильмы о захвате Земли — это недалекое будущее? А все, что непонятно, — страшно.
Новость вселенского масштаба в космическом агентстве упаковывали и продавали так, что завидовали даже в Голливуде. Анонс пресс-конференции NASA не оставлял никаких сомнений: встреча с инопланетянами произойдет буквально на днях. Было только неясно, на чьей территории состоится контакт.
Ответ на главный вопрос, есть еще там хоть кто-то, кроме нас, — скорее «да», чем «нет». Космос для нас давно — и предчувствие перемен, и надежда на мир, и угроза независимости. Сначала — Соединенных Штатов, после — всего человечества. Один из главных кинострахов только укрепляет эту веру.
Корреспондент НТВ Антон Пономарёв так впечатлился, что вспомнил все, что снято и написано об инопланетянах. И задумался — а вдруг они уже среди нас? Подробности — в репортаже.
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