Чужой дед
Чужой дед 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.02, 22:09
Сенсация от NASA оживила страхи о вторжении инопланетян. космос, НАСА, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сенсация от NASA оживила страхи о вторжении инопланетян

3 комментария

Сенсация от NASA оживила страхи о вторжении инопланетян

Сенсация от NASA оживила страхи о вторжении инопланетян

    На неделе в NASA заявили об обнаружении системы семи планет, каждая из которых может быть похожа на Землю. Лететь до них всего 39 световых лет. B это не трейлер блокбастера — это говорят ученые.

    На трех из семи открытых новых планетах в другой планетарной системе TRAPPIST-1, предположительно, есть вода и атмосфера. Значит, когда-то туда можно будет улететь, там жить или оттуда ждать гостей. Планеты нашли бельгийцы, назвали в честь любимого пива — TRAPPIST. NASA выпустила такое смешное спецпредложение — горящие туры на новую Землю «Добро пожаловать на TRAPPIST-1». Но на этом шутки кончились. Потому что, во-первых, если на этих планетах действительно есть вода, кислород и углекислый газ, там может быть и жизнь. Во-вторых, сможем ли мы вовремя понять, на какой ступени развития находится эта жизнь?

    Пессимисты напомнили, как 100 лет назад, услышав радиоспектакль «Война миров» по Уэллсу, американцы приняли все за чистую монету и в панике выбежали на улицы. Это общечеловеческая фобия: а вдруг все фильмы о захвате Земли — это недалекое будущее? А все, что непонятно, — страшно.

    Новость вселенского масштаба в космическом агентстве упаковывали и продавали так, что завидовали даже в Голливуде. Анонс пресс-конференции NASA не оставлял никаких сомнений: встреча с инопланетянами произойдет буквально на днях. Было только неясно, на чьей территории состоится контакт.

    Ответ на главный вопрос, есть еще там хоть кто-то, кроме нас, — скорее «да», чем «нет». Космос для нас давно — и предчувствие перемен, и надежда на мир, и угроза независимости. Сначала — Соединенных Штатов, после — всего человечества. Один из главных кинострахов только укрепляет эту веру.

    Корреспондент НТВ Антон Пономарёв так впечатлился, что вспомнил все, что снято и написано об инопланетянах. И задумался — а вдруг они уже среди нас? Подробности — в репортаже.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru