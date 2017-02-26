Передел по беспределу: кто уничтожает украинские заводы в Донбассе

Нормандская четверка с понедельника ведет переговоры о перемирии. Однако пока оно было лишь на бумаге. Украинские СМИ пишут прямо: не отводили войска от линии соприкосновения, чтобы националистов там удержать. Потому что добровольческие батальоны собирались устраивать в Киеве Майдан в годовщину Майдана.

Согласно опросам, проведенным украинскими социологами, настроения в обществе почти 100% опрошенных описывают тремя словами — разочарование, недоверие, пессимизм. 73,5% считают, что ситуация изменилась в худшую сторону. Фонд демократической инициативы оценивает прогресс реформ на два с плюсом из пяти. 82% считают, что в стране крайне нестабильная политическая обстановка. И поэтому ощущения, что не тех в кресла посадили, тоже почти у ста процентов. А гражданская война, окончания которой, по той же статистике, требуют три четверти украинцев, стала лишь фоном для передела Украины.



Так, за свою 120-летнюю историю Енакиевский металлургический завод останавливал производство только в годы Великой Отечественной войны. На этой неделе промышленный гигант остановился из-за патриотов Украины. Рельсовая война оставила завод без сырья, а 10 тысяч человек — без работы. При этом предприятие, хотя и находится на территории ДНР, относится к украинской стороне и перечисляет налоги в Киев. Донбасс, даже отделенный линией фронта, дает в бюджет Незалежной 10% дохода.



Кому война, кому революция, а кому — передел по беспределу. Больше всего сейчас страдают предприятия олигарха Рината Ахметова. Ему до сих пор удавалось сидеть на двух стульях — договариваться, и с ополченцами, и с Киевом. На его предприятия даже во время ожесточенных боев снаряды не падали, то есть имущество не страдало. Но у руля страны тоже бизнесмены. В декабре под частичное раскулачивание попал Коломойский его «Приватбанк» национализировали. Теперь, судя по боевым сводкам, дошла очередь до Ахметова. Наступление на империю олигарха идет сразу по нескольким фронтам. Его серьезный актив — Авдеевский коксохим оказался в прямом смысле на линии огня, в чем усматривают руку главнокомандующего Украины президента Порошенко. Еще несколько заводов остановились или на грани закрытия из-за рельсовой блокады под руководством депутатов партии «Самопомощь», а их контролирует олигарх Коломойский. Он же владеет на Западной Украине — мазутным бизнесом, это альтернатива углю с Донбасса. Вот только теплоэлектростанции страны придется модернизировать, а это огромные деньги.



Дмитрий Абзалов, эксперт: «Это как лихие 90-е, но по-украински, с размахом, с использованием армии и батальонов патриотов. У такой войны только одно правило — никаких правил».



И если киевской власти хватает политической воли не допустить блокады Верховной рады, то разблокировать рельсы, на которых сидят по два-три десятка безоружных патриотов, перекрывая кислород экономике и Донбасса, и своей страны, почему-то не получается.



Сейчас к консервации готовится еще один завод — Макеевский. Сюда поставляли заготовки из Енакиево. Поскольку там производство остановлено, то и здесь теперь не с чем работать. Запасы исчерпаны. Это значит, что еще пять тысяч заводчан будут отправлены в вынужденный отпуск, в неизвестность.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.