В парламенте Нидерландов задумались об отказе от евро

Парламентарии от
Христианско-демократической партии, считающейся главной оппозиционной партией Нидерландов, запросили отчет о том, стоит ли стране сохранять европейскую валюту.
Как сообщает издание Independent, контролировать исследование будет консультативный орган при правительстве Нидерландов — Государственный совет, а общее обсуждение результатов состоится после всеобщих выборов, назначенных на 15 марта.
Питер Омтзигт, представитель Христианско-демократической партии: «Проблемы с европейской валютой не решены. Это возможность для всех нас смотреть вперед, без каких-либо запретов».
По словам парламентария, необходимость такого исследования обусловлена тем, что крайне низкая процентная ставка, установленная Европейским центральным банком, наносит ущерб вкладчикам в Нидерландах, особенно пенсионерам.
Издание отмечает, что предложение об отказе от европейской валюты также связано с нарастающей критикой Евросоюза.
Питер Омтзигт, представитель Христианско-демократической партии: «Проблемы с европейской валютой не решены. Это возможность для всех нас смотреть вперед, без каких-либо запретов».
По словам парламентария, необходимость такого исследования обусловлена тем, что крайне низкая процентная ставка, установленная Европейским центральным банком, наносит ущерб вкладчикам в Нидерландах, особенно пенсионерам.
Издание отмечает, что предложение об отказе от европейской валюты также связано с нарастающей критикой Евросоюза.
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