Следствие вели…
Следствие вели… 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.02, 17:36

В парламенте Нидерландов задумались об отказе от евро

комментировать

В парламенте Нидерландов задумались об отказе от евро

В парламенте Нидерландов задумались об отказе от евро

Парламентарии от Христианско-демократической партии, считающейся главной оппозиционной партией Нидерландов, запросили отчет о том, стоит ли стране сохранять европейскую валюту.

Как сообщает издание Independent, контролировать исследование будет консультативный орган при правительстве Нидерландов — Государственный совет, а общее обсуждение результатов состоится после всеобщих выборов, назначенных на 15 марта.

Питер Омтзигт, представитель Христианско-демократической партии: «Проблемы с европейской валютой не решены. Это возможность для всех нас смотреть вперед, без каких-либо запретов».

По словам парламентария, необходимость такого исследования обусловлена тем, что крайне низкая процентная ставка, установленная Европейским центральным банком, наносит ущерб вкладчикам в Нидерландах, особенно пенсионерам.

Издание отмечает, что предложение об отказе от европейской валюты также связано с нарастающей критикой Евросоюза.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru