В Казахстане пассажирский самолет проехал по автомобильной дороге: видео

Едущий по оживленной трассе в общем потоке пассажирский лайнер сняли на видео очевидцы.
В Казахстане водители обсуждают видео, на котором снят самолет Ту-134, едущий по дороге. Очевидцы сообщают, что пассажирский лайнер ехал по трассе, ведущей в Караганду.
На кадрах видно, что самолет едет в сопровождении полиции. Водителям встречных машин пришлось проезжать под крылом Ту-134, передает Tengrinews.
посадил прямо на автомобильную дорогу в Актюбинской области. Военный спросил дорогу у водителя грузовика и как ни в чем не бывало улетел. Позже в Минобороны Казахстана прокомментировали инцидент, отметив, что в происшествии нет ничего необычного — курсанты просто отрабатывали ориентирование на местности при ухудшении погодных условий.
На кадрах видно, что самолет едет в сопровождении полиции. Водителям встречных машин пришлось проезжать под крылом Ту-134, передает Tengrinews.
посадил прямо на автомобильную дорогу в Актюбинской области. Военный спросил дорогу у водителя грузовика и как ни в чем не бывало улетел. Позже в Минобороны Казахстана прокомментировали инцидент, отметив, что в происшествии нет ничего необычного — курсанты просто отрабатывали ориентирование на местности при ухудшении погодных условий.
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