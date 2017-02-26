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  • 26.02, 17:36
В Казахстане пассажирский самолет проехал по автомобильной дороге: видео. Казахстан, автомобили, дороги, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Казахстане пассажирский самолет проехал по автомобильной дороге: видео

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В Казахстане пассажирский самолет проехал по автомобильной дороге: видео

В Казахстане пассажирский самолет проехал по автомобильной дороге: видео

В Казахстане пассажирский самолет проехал по автомобильной дороге: видео
  • Фото: Tengrinews /youtube.com

    • Едущий по оживленной трассе в общем потоке пассажирский лайнер сняли на видео очевидцы.

    В Казахстане водители обсуждают видео, на котором снят самолет Ту-134, едущий по дороге. Очевидцы сообщают, что пассажирский лайнер ехал по трассе, ведущей в Караганду.

    На кадрах видно, что самолет едет в сопровождении полиции. Водителям встречных машин пришлось проезжать под крылом Ту-134, передает Tengrinews.

    На прошлой неделе в Казахстане обсуждали другой странный случай на дороге. Дальнобойщики сняли на видео военный вертолет, который заблудившийся в снежном буране летчик посадил прямо на автомобильную дорогу в Актюбинской области. Военный спросил дорогу у водителя грузовика и как ни в чем не бывало улетел. Позже в Минобороны Казахстана прокомментировали инцидент, отметив, что в происшествии нет ничего необычного — курсанты просто отрабатывали ориентирование на местности при ухудшении погодных условий.

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