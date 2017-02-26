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  • 26.02, 17:36

СМИ: в Германии ежедневно совершается около 10 нападений на беженцев

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СМИ: в Германии ежедневно совершается около 10 нападений на беженцев

СМИ: в Германии ежедневно совершается около 10 нападений на беженцев

На нелегальных мигрантов, проживающих в Германии, ежедневного совершается около десяти нападений. За 2016 год количество атак достигло 3,5 тысячи.

В течение 2016 года в Германии подверглись нападениям и получили увечья различной степени тяжести более 550 человек, среди них женщины и 43 ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ. Причем в среднем десять нападений происходит за один день.

По статистике, полученной МВД ФРГ в ходе парламентского запроса, количество нападений в 2016 году составило в общей сложности 3,5 тысячи. Сообщается также, что нападения происходят даже на территориях, оборудованных специально для размещения беженцев. За год хулиганским атакам подверглись почти тысяча таких центров.

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