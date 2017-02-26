СМИ: в Германии ежедневно совершается около 10 нападений на беженцев

На нелегальных мигрантов, проживающих в Германии, ежедневного совершается около десяти нападений. За 2016 год количество атак достигло 3,5 тысячи.
В течение 2016 года в Германии подверглись нападениям и получили увечья различной степени тяжести более 550 человек, среди них женщины и 43 ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ. Причем в среднем десять нападений происходит за один день.
По статистике, полученной МВД ФРГ в ходе парламентского запроса, количество нападений в 2016 году составило в общей сложности 3,5 тысячи. Сообщается также, что нападения происходят даже на территориях, оборудованных специально для размещения беженцев. За год хулиганским атакам подверглись почти тысяча таких центров.
По статистике, полученной МВД ФРГ в ходе парламентского запроса, количество нападений в 2016 году составило в общей сложности 3,5 тысячи. Сообщается также, что нападения происходят даже на территориях, оборудованных специально для размещения беженцев. За год хулиганским атакам подверглись почти тысяча таких центров.
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