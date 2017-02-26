На марш памяти Бориса Немцова в Москве вышли пять тысяч человек

Шествие памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в центре Москвы 27 февраля 2015 года, проходит сегодня на улицах столицы.
По подсчетам полиции, в шествии памяти оппозиционного политика Бориса Немцова принимают участие около пяти тысяч человек.
Общественный порядок обеспечивают сотрудники МВД и бойцы Росгвардии, сообщает РИА Новости.
Колонна начала движение от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара, участники акции несут плакаты с портретами и цитатами Немцова. В марше принимают участие лидеры демократических партий и организаций, в том числе движения «Солидарность», партий ПАРНАС и «Яблоко».
Шествие возглавляет лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов, на которого в начале акции напал неизвестный. Мужчина из толпы облил лицо Касьянова зеленкой, хулигана задержали. Политик заявил, что зеленое лицо не помешает ему пройти весь маршрут.
Шествие проследует по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. Движение для автомобилистов будет перекрыто. После демонстрации активисты отправятся на место убийства Немцова — на Большой Москворецкий мост, где планируется возложить цветы.
заказчик и организатора убийства Руслана Мухудинова находится в международном розыске.
Общественный порядок обеспечивают сотрудники МВД и бойцы Росгвардии, сообщает РИА Новости.
Колонна начала движение от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара, участники акции несут плакаты с портретами и цитатами Немцова. В марше принимают участие лидеры демократических партий и организаций, в том числе движения «Солидарность», партий ПАРНАС и «Яблоко».
Шествие возглавляет лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов, на которого в начале акции напал неизвестный. Мужчина из толпы облил лицо Касьянова зеленкой, хулигана задержали. Политик заявил, что зеленое лицо не помешает ему пройти весь маршрут.
Шествие проследует по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. Движение для автомобилистов будет перекрыто. После демонстрации активисты отправятся на место убийства Немцова — на Большой Москворецкий мост, где планируется возложить цветы.
заказчик и организатора убийства Руслана Мухудинова находится в международном розыске.
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