Следствие вели…
Следствие вели… 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.02, 17:36

На марш памяти Бориса Немцова в Москве вышли пять тысяч человек

15 комментариев
На марш памяти Бориса Немцова в Москве вышли пять тысяч человек

На марш памяти Бориса Немцова в Москве вышли пять тысяч человек

На марш памяти Бориса Немцова в Москве вышли пять тысяч человек
  • Фото: Николай Игроков /facebook.com

    • Шествие памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в центре Москвы 27 февраля 2015 года, проходит сегодня на улицах столицы.

    По подсчетам полиции, в шествии памяти оппозиционного политика Бориса Немцова принимают участие около пяти тысяч человек.

    Общественный порядок обеспечивают сотрудники МВД и бойцы Росгвардии, сообщает РИА Новости.

    Колонна начала движение от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара, участники акции несут плакаты с портретами и цитатами Немцова. В марше принимают участие лидеры демократических партий и организаций, в том числе движения «Солидарность», партий ПАРНАС и «Яблоко».

    Шествие возглавляет лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов, на которого в начале акции напал неизвестный. Мужчина из толпы облил лицо Касьянова зеленкой, хулигана задержали. Политик заявил, что зеленое лицо не помешает ему пройти весь маршрут.

    Шествие проследует по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. Движение для автомобилистов будет перекрыто. После демонстрации активисты отправятся на место убийства Немцова — на Большой Москворецкий мост, где планируется возложить цветы.

    Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23:31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По делу о заказном убийстве проходят пять человек — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. По версии следствия, они пошли на преступление за вознаграждение в 15 млн рублей. Предполагаемый заказчик и организатора убийства Руслана Мухудинова находится в международном розыске.

    Новости по теме

    Убийство Бориса Немцова

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru