МИД РФ осудил варварские акции экстремистов в сирийском Хомсе

Москва решительно осуждает варварские акции экстремистов в сирийском Хомсе, в результате которых накануне погибли не менее 34 человек.
В официальном заявлении российского МИД отмечается, что эти действия должны получить строгую оценку, а их заказчики, организаторы и спонсоры — понести наказание.
МИД РФ: «В Москве решительно осуждают варварские акции экстремистов в Хомсе. Подобные деяния должны получить соответствующую строгую оценку, а их заказчики, организаторы и спонсоры — понести заслуженное наказание».
В ведомстве также подчеркнули, что замыслы террористов направлены на попытку сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве по прекращению огня в Сирии.
МИД РФ: «Нельзя допустить реализацию замыслов террористов сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве обеспечить устойчивое прекращение огня в САР и начать продвижение к политическому урегулированию в Сирии через широкий межсирийский диалог и переговоры на основе резолюции 2254 СБ ООН».
несколько террористов-смертников подорвали себя в центре города вблизи зданий местных силовых структур. Жертвами атак стали по меньшей мере 34 человека, еще несколько десятков были ранены. По данным СМИ, ответственность за теракты взяла на себя организация «Хейят Тахрир аш-Шам», являющаяся подразделением террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).
МИД РФ: «В Москве решительно осуждают варварские акции экстремистов в Хомсе. Подобные деяния должны получить соответствующую строгую оценку, а их заказчики, организаторы и спонсоры — понести заслуженное наказание».
В ведомстве также подчеркнули, что замыслы террористов направлены на попытку сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве по прекращению огня в Сирии.
МИД РФ: «Нельзя допустить реализацию замыслов террористов сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве обеспечить устойчивое прекращение огня в САР и начать продвижение к политическому урегулированию в Сирии через широкий межсирийский диалог и переговоры на основе резолюции 2254 СБ ООН».
несколько террористов-смертников подорвали себя в центре города вблизи зданий местных силовых структур. Жертвами атак стали по меньшей мере 34 человека, еще несколько десятков были ранены. По данным СМИ, ответственность за теракты взяла на себя организация «Хейят Тахрир аш-Шам», являющаяся подразделением террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).
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