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  • 26.02, 16:05

Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМ в Лахти

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Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМ в Лахти

Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМ в Лахти

Российские лыжники Никита Крюков и Сергей Устюгов завоевали золото чемпионата мира в финском Лахти.

Крюков и Устюгов одержали победу в командном спринте классическим стилем, показав время 17 минут 40,69 секунды.

На втором месте оказались итальянские лыжники, отставшие от победителей на 2,14 секунды. Третий результат — у финнов, они отстали на 8,64 секунды.

Для Устюгова это уже третья медаль на чемпионате. Ранее он одержал победу в скиатлоне и стал вторым в спринте свободным стилем.

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