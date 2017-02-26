Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМ в Лахти

Российские лыжники Никита Крюков и Сергей Устюгов завоевали золото чемпионата мира в финском Лахти.
Крюков и Устюгов одержали победу в командном спринте классическим стилем, показав время 17 минут 40,69 секунды.
На втором месте оказались итальянские лыжники, отставшие от победителей на 2,14 секунды. Третий результат — у финнов, они отстали на 8,64 секунды.
Для Устюгова это уже третья медаль на чемпионате. Ранее он одержал победу в скиатлоне и стал вторым в спринте свободным стилем.
На втором месте оказались итальянские лыжники, отставшие от победителей на 2,14 секунды. Третий результат — у финнов, они отстали на 8,64 секунды.
Для Устюгова это уже третья медаль на чемпионате. Ранее он одержал победу в скиатлоне и стал вторым в спринте свободным стилем.
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