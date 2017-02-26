Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова

Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов подвергся нападению в Москве.
Неизвестный мужчина плеснул в лицо оппозиционного политика зеленкой перед началом акции памяти Бориса Немцова. Полиция увела нападавшего, а Касьянов с зелеными пятнами на лице возглавил шествие колонны.
Напомним, Борис Немцов погиб ровно два года назад. Он был убит четырьмя выстрелами в спину во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. Предполагаемые исполнители преступления — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.
Напомним, Борис Немцов погиб ровно два года назад. Он был убит четырьмя выстрелами в спину во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. Предполагаемые исполнители преступления — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.
Касьянова облили зелёнкой pic.twitter.com/MYityITuqy— Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 26 февраля 2017 г.
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