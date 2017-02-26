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  • 26.02, 16:04
Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова. митинги и протесты, Москва, Немцов, оппозиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова

21 комментарий
Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова

Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова

Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова
  • Фото: gmichailov /instagram.com

    • Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов подвергся нападению в Москве.

    Неизвестный мужчина плеснул в лицо оппозиционного политика зеленкой перед началом акции памяти Бориса Немцова. Полиция увела нападавшего, а Касьянов с зелеными пятнами на лице возглавил шествие колонны.

    Напомним, Борис Немцов погиб ровно два года назад. Он был убит четырьмя выстрелами в спину во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. Предполагаемые исполнители преступления — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.


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