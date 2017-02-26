Моника Беллуччи назвала всех мужчин «скотами»

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи шокировала сербских журналистов во время Белградского кинофестиваля FEST.
Актриса Моника Беллуччи в ответ на просьбу одного из журналистов кинофестиваля сказать что-нибудь по-сербски заявила: «Мужчины — скоты». После этого итальянка гордо покинула зал пресс-конференций, оставив публику в полном недоумении.
Ситуацию спас режиссер Эмир Кустурица, сообщает ТАСС. Услышав от журналистов историю о грубиянке Белуччи, он расхохотался и объяснил, что актриса использовала одну из реплик из фильма «По млечному пути». В фильме актриса по сценарию произносит своему возлюбленному: «Мужчины — скоты!», а Кустурица отвечает: «Да, но не все».
Кустурица рассказал, что ради роли в этом фильме знаменитой итальянке пришлось выучить сербский язык, научиться доить коров, а также носить мужчин на руках. В одной из сцен Беллуччи по пояс в ледяной воде тащит на себе возлюбленного, которого сыграл сам режиссер.
Фильм «По млечному пути» вышел в российских прокат 12 января 2017 года. Действие фильма разворачивается в период боснийской войны. Главный герой — молочник, снабжающий провизией солдат, — встречает таинственную итальянку, и она переворачивает всю его жизнь.
Ситуацию спас режиссер Эмир Кустурица, сообщает ТАСС. Услышав от журналистов историю о грубиянке Белуччи, он расхохотался и объяснил, что актриса использовала одну из реплик из фильма «По млечному пути». В фильме актриса по сценарию произносит своему возлюбленному: «Мужчины — скоты!», а Кустурица отвечает: «Да, но не все».
Кустурица рассказал, что ради роли в этом фильме знаменитой итальянке пришлось выучить сербский язык, научиться доить коров, а также носить мужчин на руках. В одной из сцен Беллуччи по пояс в ледяной воде тащит на себе возлюбленного, которого сыграл сам режиссер.
Фильм «По млечному пути» вышел в российских прокат 12 января 2017 года. Действие фильма разворачивается в период боснийской войны. Главный герой — молочник, снабжающий провизией солдат, — встречает таинственную итальянку, и она переворачивает всю его жизнь.
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