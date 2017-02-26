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  • 26.02, 16:04

Автомобиль врезался в пешеходов в Лондоне: пятеро ранены

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Автомобиль врезался в пешеходов в Лондоне: пятеро ранены

Автомобиль врезался в пешеходов в Лондоне: пятеро ранены

Пять человек пострадали после того, как автомобиль врезался в группу пешеходов на троуаре в Лондоне.

Инцидент произошел в районе Бромли-роуд на юго-востоке британской столицы. Все раненые были доставлены в больницу, сообщает BBC со ссылкой на полицию. Другие подробности пока не известны.

Ранее сегодня в американском Новом Ореане водитель, находившийся в неадекватном состоянии, протаранил толпу на традиционном ежегодном параде Krewe of Endymion. Тяжелые травмы получили 12 человек.

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