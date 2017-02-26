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  • 26.02, 14:34

В Долгопрудном расстреляли посетителя кафе

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В Долгопрудном расстреляли посетителя кафе

В Долгопрудном расстреляли посетителя кафе

В результате стрельбы в одном из кафе в городе Долгопрудном погиб 35-летний мужчина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Елену Фокину, причиной стрельбы стал конфликт, возникший между посетителями кафе.

Елена Фокина, старший помощник ГСУ СКР по региону: «В кафе по адресу улица 1-я Советская, дом 10 произошел конфликт между посетителями. В результате инцидента мужчина 1982 года рождения был застрелен».

Представитель СК добавила, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают местонахождение подозреваемого. Сообщается, что на данный момент также не установлено оружие, из которого было совершено убийство.

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