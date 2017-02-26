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  • 26.02, 14:34

«Худшего лыжника в мире» позвали на бесплатные тренировки в Россию

5 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Kai Pfaffenbach
«Худшего лыжника в мире» позвали на бесплатные тренировки в Россию

«Худшего лыжника в мире» позвали на бесплатные тренировки в Россию

«Худшего лыжника в мире» позвали на бесплатные тренировки в Россию
  • Фото Reuters © 2017, Kai Pfaffenbach

    • Прославившийся на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в финском Лахти венесуэлец Адриан Солано получил предложение от тренера российских паралимпийцев.

    Венесуэльский лыжник Адриан Солано, проваливший выступление на чемпионате мира в Лахти, возможно, приедет тренироваться в Россию. В интервью «Р-Спорт» Солано рассказал, что после того, как о его неудаче рассказал весь мир, он получил тысячи сообщений с поддержкой.

    В том числе венесуэльцу написал и тренер российских паралимпийцев. По словам спортсмена, ему предложили приехать в Россию тренироваться — тренера восхитила целеустремленность венесуэльца.

    Адриан Солано, лыжник: «Я чувствую себя счастливым, чувствую гордость. Вся Россия была со мной, это невообразимая поддержка. Не представляете, какое количество сообщений я получил! Мне даже написал тренер российских паралимпийцев: „Адриан Солано? Добро пожаловать в мой дом. Могу тебя тренировать, никаких денег не надо, это просто очень интересно, ты воодушевляешь своей целеустремленностью“. И таких сообщений масса».

    22-летний венесуэлец Адриан Солано стартовал в прологе чемпионата мира по лыжным видам спорта, но не смог завершить 10-километровую дистанцию из-за постоянных падений. У себя на родине спортсмен тренировался на специальных лыжах на колесиках — лыжероллерах, а снег увидел впервые в жизни — за пять часов до выступления. Видеозапись с неуклюжим лыжником бьет рекорды по просмотрам. Солано начинает свой заезд под смех и свист зрителей, а заканчивает — под бурные аплодисменты, которыми его награждают за упорство. Венесуэлец пришел к финишу последним, потратив на преодоление дистанции более 40 минут.


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