«Худшего лыжника в мире» позвали на бесплатные тренировки в Россию

Прославившийся на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в финском Лахти венесуэлец Адриан Солано получил предложение от тренера российских паралимпийцев.
Венесуэльский лыжник Адриан Солано, проваливший выступление на чемпионате мира в Лахти, возможно, приедет тренироваться в Россию. В интервью «Р-Спорт» Солано рассказал, что после того, как о его неудаче рассказал весь мир, он получил тысячи сообщений с поддержкой.
В том числе венесуэльцу написал и тренер российских паралимпийцев. По словам спортсмена, ему предложили приехать в Россию тренироваться — тренера восхитила целеустремленность венесуэльца.
Адриан Солано, лыжник: «Я чувствую себя счастливым, чувствую гордость. Вся Россия была со мной, это невообразимая поддержка. Не представляете, какое количество сообщений я получил! Мне даже написал тренер российских паралимпийцев: „Адриан Солано? Добро пожаловать в мой дом. Могу тебя тренировать, никаких денег не надо, это просто очень интересно, ты воодушевляешь своей целеустремленностью“. И таких сообщений масса».
22-летний венесуэлец Адриан Солано стартовал в прологе чемпионата мира по лыжным видам спорта, но не смог завершить 10-километровую дистанцию из-за постоянных падений. У себя на родине спортсмен тренировался на специальных лыжах на колесиках — лыжероллерах, а снег увидел впервые в жизни — за пять часов до выступления. Видеозапись с неуклюжим лыжником бьет рекорды по просмотрам. Солано начинает свой заезд под смех и свист зрителей, а заканчивает — под бурные аплодисменты, которыми его награждают за упорство. Венесуэлец пришел к финишу последним, потратив на преодоление дистанции более 40 минут.
В том числе венесуэльцу написал и тренер российских паралимпийцев. По словам спортсмена, ему предложили приехать в Россию тренироваться — тренера восхитила целеустремленность венесуэльца.
Адриан Солано, лыжник: «Я чувствую себя счастливым, чувствую гордость. Вся Россия была со мной, это невообразимая поддержка. Не представляете, какое количество сообщений я получил! Мне даже написал тренер российских паралимпийцев: „Адриан Солано? Добро пожаловать в мой дом. Могу тебя тренировать, никаких денег не надо, это просто очень интересно, ты воодушевляешь своей целеустремленностью“. И таких сообщений масса».
22-летний венесуэлец Адриан Солано стартовал в прологе чемпионата мира по лыжным видам спорта, но не смог завершить 10-километровую дистанцию из-за постоянных падений. У себя на родине спортсмен тренировался на специальных лыжах на колесиках — лыжероллерах, а снег увидел впервые в жизни — за пять часов до выступления. Видеозапись с неуклюжим лыжником бьет рекорды по просмотрам. Солано начинает свой заезд под смех и свист зрителей, а заканчивает — под бурные аплодисменты, которыми его награждают за упорство. Венесуэлец пришел к финишу последним, потратив на преодоление дистанции более 40 минут.
Adrian Solano, worst cross country skier ever https://t.co/Z3LLTtBl0Z— A Dark Age Chronicle (@ZyraxesRex) 24 февраля 2017 г.
Комментарии