Тоже люди
Тоже люди 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.02, 14:34

При обрушении дома на Сицилии погиб человек, четверо ранены

комментировать
При обрушении дома на Сицилии погиб человек, четверо ранены

При обрушении дома на Сицилии погиб человек, четверо ранены

При обрушении дома на Сицилии погиб человек, четверо ранены

В центре испанского города Катания на Сицилии обрушился жилой дом. В результате погибла женщина, еще четверо человек пострадали.

Жертвой трагедии стала пожилая женщина, она погибла под завалами обрушившегося дома. Еще четверо человек получили травмы различной степени тяжести. По информации издания ANSA, двое из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, серьезно пострадала 10-месячная девочка, в состоянии комы она была доставлена в отделение неотложной помощи. Врачи сообщают, что девочка получила боковой перелом черепа и в настоящий момент находится под клиническим контролем.

По предварительной версии, здание обрушилось из-за взрыва баллона с газом. Со слов местных жителей, незадолго до ЧП они почувствовали характерный запах.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Начато расследование инцидента.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru