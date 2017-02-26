При обрушении дома на Сицилии погиб человек, четверо ранены

В центре испанского города Катания на Сицилии обрушился жилой дом. В результате погибла женщина, еще четверо человек пострадали.
Жертвой трагедии стала пожилая женщина, она погибла под завалами обрушившегося дома. Еще четверо человек получили травмы различной степени тяжести. По информации издания ANSA, двое из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, серьезно пострадала 10-месячная девочка, в состоянии комы она была доставлена в отделение неотложной помощи. Врачи сообщают, что девочка получила боковой перелом черепа и в настоящий момент находится под клиническим контролем.
По предварительной версии, здание обрушилось из-за взрыва баллона с газом. Со слов местных жителей, незадолго до ЧП они почувствовали характерный запах.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Начато расследование инцидента.
По предварительной версии, здание обрушилось из-за взрыва баллона с газом. Со слов местных жителей, незадолго до ЧП они почувствовали характерный запах.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Начато расследование инцидента.
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