При пожаре в шведском приюте для беженцев пострадали около 15 человек

Экстренные службы Швеции выясняют обстоятельства пожара, который вспыхнул в Венерсборге, что на западе страны. Там загорелся приют для беженцев.
По информации телеканала SVT, в огне пострадали около 15 человек, двое из них получили серьезные ранения.
Тони Карлссон, представитель Службы спасения Швеции: «Пострадавших насчитывается более 10 человек, из которых двое прыгнули с 3-го этажа, чтобы не задохнуться от дыма. Больше всех пострадали они. Я не берусь сказать, насколько серьезны их травмы, всех раненых отправили в больницу».
На месте ЧП работают спасатели и полицейские. Причина возгорания пока не установлена.
Томми Нюман, пресс-секретарь полиции: «Пожар классифицируется как „подозреваемый умышленный поджог“. Так обычно бывает, когда мы не знаем причины возгорания».
Загоревшийся приют в Венерсборге — один из крупнейших в Швеции. Лагеря для мигрантов вспыхивают в стране не первый раз. В минувшем году из 112 таких возгораний 92 произошли в результате злонамеренных действий. Население Швеции не дотягивает до 10 миллионов. В 2014–2016 годах в страну прибыли более 273 тысяч мигрантов. Это самый большой показатель в Евросоюзе в расчете на душу населения.
Тони Карлссон, представитель Службы спасения Швеции: «Пострадавших насчитывается более 10 человек, из которых двое прыгнули с 3-го этажа, чтобы не задохнуться от дыма. Больше всех пострадали они. Я не берусь сказать, насколько серьезны их травмы, всех раненых отправили в больницу».
На месте ЧП работают спасатели и полицейские. Причина возгорания пока не установлена.
Томми Нюман, пресс-секретарь полиции: «Пожар классифицируется как „подозреваемый умышленный поджог“. Так обычно бывает, когда мы не знаем причины возгорания».
Загоревшийся приют в Венерсборге — один из крупнейших в Швеции. Лагеря для мигрантов вспыхивают в стране не первый раз. В минувшем году из 112 таких возгораний 92 произошли в результате злонамеренных действий. Население Швеции не дотягивает до 10 миллионов. В 2014–2016 годах в страну прибыли более 273 тысяч мигрантов. Это самый большой показатель в Евросоюзе в расчете на душу населения.
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