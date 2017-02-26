Под Петербургом парень на «ватрушке» впал в кому после ДТП на встречке

В Ленинградской области молодой человек угодил под колеса машины и впал в кому
из-за экстремального катания на «ватрушке».
Инцидент произошел 25 февраля в садоводстве «Маяк» Кировского района. Там 19-летний юноша устроил катания на «ватрушке», привязанной к машине. В какой-то момент молодой человек вылетел на встречную полосу и угодил под колеса автомобиля Peugeot.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Пострадавший успел назвать им свой возраст и имя, после чего потерял сознание. Парня в состояниии комы госпитализировали в районную больницу, передает портал 47News. Обстоятельства произошедшего уточняются.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Пострадавший успел назвать им свой возраст и имя, после чего потерял сознание. Парня в состояниии комы госпитализировали в районную больницу, передает портал 47News. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Комментарии