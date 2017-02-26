Тоже люди
Тоже люди 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.02, 14:34

Под Петербургом парень на «ватрушке» впал в кому после ДТП на встречке

комментировать

Под Петербургом парень на «ватрушке» впал в кому после ДТП на встречке

Под Петербургом парень на «ватрушке» впал в кому после ДТП на встречке

В Ленинградской области молодой человек угодил под колеса машины и впал в кому из-за экстремального катания на «ватрушке».

Инцидент произошел 25 февраля в садоводстве «Маяк» Кировского района. Там 19-летний юноша устроил катания на «ватрушке», привязанной к машине. В какой-то момент молодой человек вылетел на встречную полосу и угодил под колеса автомобиля Peugeot.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Пострадавший успел назвать им свой возраст и имя, после чего потерял сознание. Парня в состояниии комы госпитализировали в районную больницу, передает портал 47News. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru