Человекоподобные японские роботы оказались глупы и неповоротливы

Великий и ужасный профессор Хироси Исигуро из университета Осаки знаменит тем, что делает
роботов-андроидов как две капли воды похожих на человека. Программа «Чудо техники» познакомилась с ними поближе.
Когда видишь творения профессора Исигуро, становится не по себе. Например, Эрика — робот, с максимальной точностью копирующий человека. Самый первый андроид Исигуро повторял внешность его самого — и это тоже было довольно пугающее зрелище. Роботы отслеживают ваши движения, поворачивают за вами голову, у них есть мимика. Сложно отделаться от ощущения, что рядом с тобой живое существо. К тому же созданное с неясной целью.
Хироси Исигуро: «Я могу сказать, что мы проводим успешные опыты по созданию копий известных людей, уже ушедших от нас — например, недавно мы воссоздали внешность известного японского артиста. Также наши роботы, похожие на людей, могут работать на модных показах или просто в витринах магазинов. Но вообще, цели населить мир роботами, заменив ими людей, конечно, нет».
Исигуро говорит, что однажды провел опыт: сел с Эрикой в кафе, и никто из людей вокруг не заподозрил в ней не-человека. Это правда — такие андроиды могут казаться живыми. Эффект, впрочем, действует, только пока они молчат. Стоит роботам заговорить — магия тут же рассеивается. Система распознавания речи еще весьма далека от совершенства.
А уж когда во время съемки возникли технические неполадки, и у Эрики немного отклеилось одно веко, картина стала совсем сюрреалистической и довольно смешной. Выяснилось к тому же, что двигать она может пока только головой, какой-никакой интеллект ей обеспечивают шесть ноутбуков за ширмой, а система распознавания движений собеседника взята просто у игровой приставки. То есть до терминатора Эрике еще очень далеко. А ее создатель, как выясняется, вообще не верит, что роботы когда-нибудь смогут существовать без человека.
Да и вообще, по словам Исигуро, пытаться сделать робота, неотличимого от человека по интеллекту, движениям и тому подобное — это слишком сложная, пока нереалистичная техническая задача. К тому же, как показали его опыты, люди все-таки побаиваются чересчур гуманоидных роботов. И сейчас команда профессора делает ставку на изделия с подчеркнуто упрощенным дизайном.
Подробности — в программе «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым.
Хироси Исигуро: «Я могу сказать, что мы проводим успешные опыты по созданию копий известных людей, уже ушедших от нас — например, недавно мы воссоздали внешность известного японского артиста. Также наши роботы, похожие на людей, могут работать на модных показах или просто в витринах магазинов. Но вообще, цели населить мир роботами, заменив ими людей, конечно, нет».
Исигуро говорит, что однажды провел опыт: сел с Эрикой в кафе, и никто из людей вокруг не заподозрил в ней не-человека. Это правда — такие андроиды могут казаться живыми. Эффект, впрочем, действует, только пока они молчат. Стоит роботам заговорить — магия тут же рассеивается. Система распознавания речи еще весьма далека от совершенства.
А уж когда во время съемки возникли технические неполадки, и у Эрики немного отклеилось одно веко, картина стала совсем сюрреалистической и довольно смешной. Выяснилось к тому же, что двигать она может пока только головой, какой-никакой интеллект ей обеспечивают шесть ноутбуков за ширмой, а система распознавания движений собеседника взята просто у игровой приставки. То есть до терминатора Эрике еще очень далеко. А ее создатель, как выясняется, вообще не верит, что роботы когда-нибудь смогут существовать без человека.
Да и вообще, по словам Исигуро, пытаться сделать робота, неотличимого от человека по интеллекту, движениям и тому подобное — это слишком сложная, пока нереалистичная техническая задача. К тому же, как показали его опыты, люди все-таки побаиваются чересчур гуманоидных роботов. И сейчас команда профессора делает ставку на изделия с подчеркнуто упрощенным дизайном.
Подробности — в программе «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым.
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