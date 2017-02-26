Спецслужбы Киргизии задержали в аэропорту лидера оппозиции Текебаева

Лидера оппозиционной парламентской фракции партии
«Ата-Мекен» Омурбека Текебаева задержали в аэропорту. Он возвращался с парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходившей в Вене.
Лидера оппозиционной парламентской фракции партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева подозревают в получении крупной денежной взятки. Текебаева задержали киргизские спецслужбы в аэропорту Бишкека. Сейчас депутат находится в СИЗО ГКНБ.
В Генпрокуратуре республике сообщают, что уголовное дело против оппозиционера возбуждено по заявлению владельца ряда телекоммуникационных компаний России Леонида Маевского. Бизнесмен утверждает, что в 2010 году Текебаев получил от него миллион долларов США, обещав ему сначала допуск к управлению сотовой компанией «Альфа Телеком», потом выкуп акций компании за «откат» в размере до 15%, а также политическое покровительство, передает РИА Новости.
Генпрокуратура Киргизии: «Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте».
Генпрокуратура добавляет, что «таким образом, Маевский практически подтвердил ранее неоднократно публично приведенные доводы о причастности Текебаева и ряда других приближенных ему лиц к различного рода незаконным действиям и манипуляциям, связанным с акциями ЗАО „Альфа Телеком“ и обогащению за этот счет».
Известно также, что депутат Текебаев с лета прошлого года открыто конфликтует с бывшим соратником по революции президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Причиной противостояния стали поправки, внесенные Атамбаевым в Конституцию страны, в которых он усилил полномочия премьер-министра. Текебаев усмотрел в этом личную выгоду президента, который хочет сохранить власть после окончания срока в 2017 году.
В Генпрокуратуре республике сообщают, что уголовное дело против оппозиционера возбуждено по заявлению владельца ряда телекоммуникационных компаний России Леонида Маевского. Бизнесмен утверждает, что в 2010 году Текебаев получил от него миллион долларов США, обещав ему сначала допуск к управлению сотовой компанией «Альфа Телеком», потом выкуп акций компании за «откат» в размере до 15%, а также политическое покровительство, передает РИА Новости.
Генпрокуратура Киргизии: «Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте».
Генпрокуратура добавляет, что «таким образом, Маевский практически подтвердил ранее неоднократно публично приведенные доводы о причастности Текебаева и ряда других приближенных ему лиц к различного рода незаконным действиям и манипуляциям, связанным с акциями ЗАО „Альфа Телеком“ и обогащению за этот счет».
Известно также, что депутат Текебаев с лета прошлого года открыто конфликтует с бывшим соратником по революции президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Причиной противостояния стали поправки, внесенные Атамбаевым в Конституцию страны, в которых он усилил полномочия премьер-министра. Текебаев усмотрел в этом личную выгоду президента, который хочет сохранить власть после окончания срока в 2017 году.
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