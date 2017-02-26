Секреты кирпича: на какие чудеса способен главный стройматериал

Кирпич — один из главных стройматериалов на нашей планете. Что такое кирпич, за который не нужно платить? И как изменились кирпичные технологии в XXI веке?
Строить из высушенной или обожженной глины — изобретение очень давнее. Но кое-кто и сейчас применяет более простой вариант кирпича — из воды, глины и соломы. Из всего этого делается густой раствор, раскладывается по деревянным формам и оставляется на солнце на одну-две недели. Житель Самары Владимир Филипков 15 лет назад возвел первую такую постройку и с тех пор не может остановиться. Возможность строить быстро и даром настолько увлекла нашего героя, что теперь он все лето заготавливает стройматериал. Говорит, в день можно сделать до 300 блоков.
Удивительная способность хранить тепло — это то, за что многие так любят кирпич. В жилых домах из этого материала, как правило, и теплопотери меньше, и звукоизоляция куда лучше, чем в панельных многоэтажках. А в старину хорошо растопленная кирпичная печь могла поддерживать тепло в доме до двух суток. Еда, приготовленная в печке, получается особенно вкусной. Дело тут и в дымке от дров, и в способности кирпича выдерживать очень высокие температуры.
Кирпичные инновации XXI века тоже интересны. Например, есть взаимосцепляемый стройматериал, похожий на детали детского конструктора. Такой кирпич с высокой скоростью может выкладывать даже не очень квалифицированный работник. Раствор не нужен — используется морозоустойчивый плиточный клей для фасадных работ. Нужно его гораздо меньше, чем обычной цементной смеси, и не надо контролировать толщину шва.
А в Голландии, например, изобрели самые необычные кирпичи в мире. Они скрепляются без единой капли раствора. Руководитель производства, потомственный кирпичных дел мастер Герт Ян ден Дас, рассказывает, что главной его целью было избавиться от некрасивых бетонных швов между кирпичами и добиться монолитности фасада. Так пришла в голову идея сделать скрытый механизм крепления при помощи зажимов из стали. Правда, используется он лишь для облицовки зданий.
Подробности — в программе «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым.
Удивительная способность хранить тепло — это то, за что многие так любят кирпич. В жилых домах из этого материала, как правило, и теплопотери меньше, и звукоизоляция куда лучше, чем в панельных многоэтажках. А в старину хорошо растопленная кирпичная печь могла поддерживать тепло в доме до двух суток. Еда, приготовленная в печке, получается особенно вкусной. Дело тут и в дымке от дров, и в способности кирпича выдерживать очень высокие температуры.
Кирпичные инновации XXI века тоже интересны. Например, есть взаимосцепляемый стройматериал, похожий на детали детского конструктора. Такой кирпич с высокой скоростью может выкладывать даже не очень квалифицированный работник. Раствор не нужен — используется морозоустойчивый плиточный клей для фасадных работ. Нужно его гораздо меньше, чем обычной цементной смеси, и не надо контролировать толщину шва.
А в Голландии, например, изобрели самые необычные кирпичи в мире. Они скрепляются без единой капли раствора. Руководитель производства, потомственный кирпичных дел мастер Герт Ян ден Дас, рассказывает, что главной его целью было избавиться от некрасивых бетонных швов между кирпичами и добиться монолитности фасада. Так пришла в голову идея сделать скрытый механизм крепления при помощи зажимов из стали. Правда, используется он лишь для облицовки зданий.
Подробности — в программе «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым.
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