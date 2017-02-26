Следователи выяснили причину гибели двух любовников на востоке Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
По версии следствия, в квартире жилого дома на улице Просторная в Москве произошло убийство и самоубийство. Предположительно, мужчина выстрелил в свою сожительницу, после чего покончил с собой.
Ранее сообщалось, что в квартире на востоке Москвы были найдены два тела с огнестрельными ранениями. Рядом с потерпевшими лежало оружие — охотничий нарезной карабин и травматический пистолет. Погибшая женщина была 1989 года рождения, мужчина — 1984.
Также следствие рассматривает версию неосторожного обращения с оружием. Назначены судебно-медицинские, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы, сообщили в СК РФ.
Ранее сообщалось, что в квартире на востоке Москвы были найдены два тела с огнестрельными ранениями. Рядом с потерпевшими лежало оружие — охотничий нарезной карабин и травматический пистолет. Погибшая женщина была 1989 года рождения, мужчина — 1984.
Также следствие рассматривает версию неосторожного обращения с оружием. Назначены судебно-медицинские, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы, сообщили в СК РФ.
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