ВКС и ВМФ России получат 160 самолетов и вертолетов

Воздушно-космические силы и морская авиация ВМФ России до конца 2017 года получат на вооружение около 160 самолетов и вертолетов, сообщил главком ВКС, герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.
Виктор Бондарев, главком ВКС: «Всего около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники».
Бондарев отметил, что все части ВКС России на сегодняшний день укомплектованы авиатехникой на 100%, причем доля новых самолетов и вертолетов составляет около 55%. При этом главком подчеркнул, что закупки продолжаются, армия и флот продолжают получать вооружение. Заводы вышли на проектную мощность, добавил Бондарев, поэтому проблем с поставками сегодня нет.
Что касается самих военнослужащих, то при получении каждой новой техники и летчики, и инженеры проходят переподготовку. Они досконально изучают матчасть, после чего сдают зачет на право эксплуатации того или иного комплекса, а потом обучают остальных на местах, рассказал Бондарев.
В прошлом году на вооружение ВКС России поступили 139 новых машин, передает ТАСС.
Бондарев отметил, что все части ВКС России на сегодняшний день укомплектованы авиатехникой на 100%, причем доля новых самолетов и вертолетов составляет около 55%. При этом главком подчеркнул, что закупки продолжаются, армия и флот продолжают получать вооружение. Заводы вышли на проектную мощность, добавил Бондарев, поэтому проблем с поставками сегодня нет.
Что касается самих военнослужащих, то при получении каждой новой техники и летчики, и инженеры проходят переподготовку. Они досконально изучают матчасть, после чего сдают зачет на право эксплуатации того или иного комплекса, а потом обучают остальных на местах, рассказал Бондарев.
В прошлом году на вооружение ВКС России поступили 139 новых машин, передает ТАСС.
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