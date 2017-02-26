В Сочи бизнесмены устроили забег по трассе «Формулы-1»

В рамках проведения Российского инвестиционного форума в Сочи стартовали корпоративные игры. Их участники устроили забег по трассе «Формулы-1 ».

Официальная Российского инвестиционного форума начинается завтра, поэтому сегодня предприниматели политики и гости мероприятия сменили деловые костюмы на спортивные и в зависимости от собственных сил пробежали несколько кругов.



Самая короткая дистанция составила 5 километров 555 метров, это один круг. Наряду со спортивной программой предусмотрена и культурная. Ее откроет гала-концерт X Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.