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  • 26.02, 11:32
В Сочи бизнесмены устроили забег по трассе «Формулы-1». Сочи, спорт, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Сочи бизнесмены устроили забег по трассе «Формулы-1»

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В Сочи бизнесмены устроили забег по трассе <nobr>«Формулы-1</nobr>»

В Сочи бизнесмены устроили забег по трассе «Формулы-1»

В Сочи бизнесмены устроили забег по трассе <nobr>«Формулы-1</nobr>»

    В рамках проведения Российского инвестиционного форума в Сочи стартовали корпоративные игры. Их участники устроили забег по трассе «Формулы-1».

    Официальная Российского инвестиционного форума начинается завтра, поэтому сегодня предприниматели политики и гости мероприятия сменили деловые костюмы на спортивные и в зависимости от собственных сил пробежали несколько кругов.

    Самая короткая дистанция составила 5 километров 555 метров, это один круг. Наряду со спортивной программой предусмотрена и культурная. Ее откроет гала-концерт X Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

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