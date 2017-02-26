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  • 26.02, 11:32

Под Ульяновском нашли кровавую свалку с останками животных: видео

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Под Ульяновском нашли кровавую свалку с останками животных: видео

Под Ульяновском нашли кровавую свалку с останками животных: видео

Под Ульяновском нашли кровавую свалку с останками животных: видео
  • Фото: Артур Пирожков /youtube.com

    • Жители Лаишевке под Ульяновском публикуют в соцсетях кровавые фотографии: после оттепели дорога в поселок превратилась в кровавое месиво с кишками.

    Жители небольшого ульяновского поселка рассказали в соцсетях об обнаружении незаконного скотомогильника. Местные экологи предполагают, что свалку устроили местные мясники.

    После оттепели дорога, ведущая в поселок, превратилась в кровавое месиво. А под сугробами вдоль трасс теперь видны груды останков животных — ноги, копыта, внутренности.

    Жители публикуют фотографии свалки, называя увиденное «багровыми реками», ужасом и кошмаром. И опасаются, что забитые животные могли быть заражены какой-то болезнью. Кроме того, с наступлением весеннего тепла, останки животных начнут разлагаться.

    Как сообщает портал Misanec.ru, в Лаишевку с проверкой намерен приехать председатель экологической палаты Ульяновской области Александр Брагин, он назвал увиденное «чрезвычайным положением», обещал найти и наказать виновных.

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