Под Ульяновском нашли кровавую свалку с останками животных: видео

Жители Лаишевке под Ульяновском публикуют в соцсетях кровавые фотографии: после оттепели дорога в поселок превратилась в кровавое месиво с кишками.
После оттепели дорога, ведущая в поселок, превратилась в кровавое месиво. А под сугробами вдоль трасс теперь видны груды останков животных — ноги, копыта, внутренности.
Жители публикуют фотографии свалки, называя увиденное «багровыми реками», ужасом и кошмаром. И опасаются, что забитые животные могли быть заражены какой-то болезнью. Кроме того, с наступлением весеннего тепла, останки животных начнут разлагаться.
Как сообщает портал Misanec.ru, в Лаишевку с проверкой намерен приехать председатель экологической палаты Ульяновской области Александр Брагин, он назвал увиденное «чрезвычайным положением», обещал найти и наказать виновных.
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