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  • 26.02, 11:32

«Заботливый друг и яростный защитник России»: Пауэр рассказала о работе с Виталием Чуркиным

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«Заботливый друг и яростный защитник России»: Пауэр рассказала о работе с Виталием Чуркиным

«Заботливый друг и яростный защитник России»: Пауэр рассказала о работе с Виталием Чуркиным

«Заботливый друг и яростный защитник России»: Пауэр рассказала о работе с Виталием Чуркиным
  • Фото Associated Press © 2017, John Minchillo

    • Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр написала статью для газеты New York Times, где рассказала о своей работе с российским дипломатом Виталием Чуркиным.

    В статье под названием «Мой друг, российский посол» Пауэр назвала постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля, своим другом и одним из самых эффективных дипломатов в мире.

    При этом Пауэр призналась, что с 2013 года и до момента прихода к власти президента США Дональда Трампа она была, пожалуй, самым заметным противником Виталия Чуркина в ООН. Также Паур отметила, что все это время Виталий Чуркин преданно отстаивал позицию Москвы по Украине и Сирии.

    Саманта Пауэр: «В то же время Виталий был мастерским рассказчиком с невероятным чувством юмора, хорошим другом и одной из лучших надежд, которая была у США и РФ на совместную работу. Я убита горем из-за его смерти».

    Пауэр подчеркнула, что нуждалась в поддержке Чуркина в Совете Безопасности ООН, к примеру, при решении вопросов по отправке миротворцев в зоны конфликтов или введения санкций в отношении частных лиц или стран. И хотя ее позиция негативно влияла на рабочие отношения с Чуркиным, они всегда находили способ услышать друг друга.

    Саманта Пауэр: «В то время как остальные дипломаты приезжали и уезжали из Нью-Йорка, был один постоянный элемент: Виталий Чуркин — грозный противник, заботливый друг и яростный защитник России — страны, которой он восхищался и стремился, чтобы ей гордились».

    Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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