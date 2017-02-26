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  • 26.02, 11:32
Православные отмечают Прощеное воскресение и готовятся к Великому посту. православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Православные отмечают Прощеное воскресение и готовятся к Великому посту

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Православные отмечают Прощеное воскресение и готовятся к Великому посту

Православные отмечают Прощеное воскресение и готовятся к Великому посту

Православные отмечают Прощеное воскресение и готовятся к Великому посту

    Масленичная неделя подходит к концу, последнее воскресенье перед Великим постом у православных называют Прощеным.

    В этот день служители церкви вспоминают изгнание Адама из рая и призывают раскаяться в своих грехах. По установленному обычаю, верующие сегодня прощают друг другу взаимные обиды.

    Вечером патриарх Кирилл совершит богослужение с чином прощения в храме Христа Спасителя, а утром предстоятель провел великое освящение храма Воскресения Христова на бывшем Семёновском кладбище Москвы.

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