Православные отмечают Прощеное воскресение и готовятся к Великому посту

Масленичная неделя подходит к концу, последнее воскресенье перед Великим постом у православных называют Прощеным.

В этот день служители церкви вспоминают изгнание Адама из рая и призывают раскаяться в своих грехах. По установленному обычаю, верующие сегодня прощают друг другу взаимные обиды.



Вечером патриарх Кирилл совершит богослужение с чином прощения в храме Христа Спасителя, а утром предстоятель провел великое освящение храма Воскресения Христова на бывшем Семёновском кладбище Москвы.