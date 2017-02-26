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  • 26.02, 10:00

Сахалинского подростка убило током во время игры в прятки на бывшем пивзаводе

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Сахалинского подростка убило током во время игры в прятки на бывшем пивзаводе

Сахалинского подростка убило током во время игры в прятки на бывшем пивзаводе

Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели сахалинского подростка, который погиб на территории бывшего пивного завода города Охи.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, трагедия произошла накануне вечером. Бывший пивзавод несколько подростков облюбовали для игры в прятки. Один мальчик решил перелезть через забор, примыкающий к трансформаторной подстанции, обеими руками взялся за уходящий в стену здания незащищенный электрический провод. В ситуацию решил вмешаться его товарищ, попытался отцепить друга, схватил его за ноги и дотронулся до провода.

От удара электрическим током один подросток погиб, второй серьезно пострадал и был доставлен в реанимацию местной районной больницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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