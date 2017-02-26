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  • 26.02, 10:00

СМИ: в Токио детализировали план совместной с Москвой деятельности на Курилах

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СМИ: в Токио детализировали план совместной с Москвой деятельности на Курилах

СМИ: в Токио детализировали план совместной с Москвой деятельности на Курилах

В прессе появилась информация о том, что Япония готовит для России детальный план сотрудничества на Южных Курилах.

Как передает газета Nikkei, японское правительство собирается предложить Москве детализированный план совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в области медицины, рыболовства, туризма и экологии. Сообщается, что речь идет о документе, не затрагивающем вопроса принадлежности островов, на которые претендуют японцы.

По данным издания, переговоры по возможной совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах должны пройти 18 марта. Японское правительство выступило с инициативой, чтобы врачи острова Хоккайдо оказывали медицинскую помощь жителям соседних южных островов Курильской гряды с отдаленным доступом, в том числе по Интернету. В Сети также предполагается консультировать местных врачей на Курилах.

По мнению Токио, частные российские и японские компании могли бы заняться организацией морских круизы на Южные Курилы для граждан Страны восходящего солнца. Авторы идеи уточнили, что отдыхающие не будут высаживаться на островах, чтобы вопрос о их принадлежности не поднимался. Также японские власти уверены, что экологи обеих стран могут вместе работать над сохранением в этом районе окружающей среды.

Что касается сотрудничества в области рыболовства, тут Япония хочет предложить России совместные предприятия по переработке горбуши и другой рыбы, а также по производству ценных моллюсков и других морепродуктов.

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