СМИ: США могут выйти из Совета ООН по правам человека

Правозащитники встревожены информацией о возможном выходе Соединённых Штатов из Совета ООН по правам человека.
Как пишет Politico со ссылкой на свои источники, администрация Белого дома рассматривает возможность выхода из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Издание пишет, что в Белом доме сомневаются в эффективности СПЧ, а также в необходимости пребывания США в этой организации. В Вашингтоне также уверены, что именно Совет по правам человека оказывал влияние на принятие резолюции ООН, осуждающей поселенческую деятельность Израиля, а президент Трамп выступает с поддержкой политики этой страны.
В статье подчеркивается, что решение о членстве в СПЧ будет зависеть от решения президента США Дональда Трампа, госсекретаря Рекса Тиллерсона и постпреда США при ООН Никки Хейли.
В статье подчеркивается, что решение о членстве в СПЧ будет зависеть от решения президента США Дональда Трампа, госсекретаря Рекса Тиллерсона и постпреда США при ООН Никки Хейли.
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