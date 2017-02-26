В США худшие актеры и режиссеры получили «Золотую малину»

Менее суток остается до вручения самой престижной кинопремии года. В
Лос-Анджелесе на красной ковровой дорожке соберутся все звезды кино в ожидании «Оскара». Пока зрители гадают, кому же достанется награда, в том же Лос-Анджелесе объявили аутсайдеров года — лауреатов «Золотой малины», которую присуждают за самые сомнительные достижения в кинематографе.
«Золотую малину» за худшие достижения кинематографа в прошедшем году традиционно раздают накануне вручения «Оскара». В этот раз в главных категориях «Малина» собрала не по 5, как обычно, а по 6 номинантов, потому что, по словам организаторов, количество киномусора в минувшем году зашкаливало.
В основных киноплохишах года числились «Бэтмен против Супермена», «Грязный дедушка» с Робертом Де Ниро, а также документальная лента «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии». В итоге «Америка Хиллари» взяла главный антиприз как худшая картина года, а всего она получила 4 «Золотых малины», поделив первенство с боевиком «Бэтмен против Супермена», что неудивительно. Голливуд на президентских выборах активно поддерживал Хиллари Клинтон, поэтому вряд ли агитка, нацеленная против нее, могла рассчитывать на хоть-какое то признание у мастеров культуры.
Единственную положительную награду «Золотой малины», которую вручают за восстановление репутации, присудили Мелу Гибсону, снявшему военную драму «По соображениям совести». Эта картина 6 раз номинирована на «Оскар» в этом году. Не исключено, что «Золотая малина» будет не единственной наградой в списке Гибсона. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
В основных киноплохишах года числились «Бэтмен против Супермена», «Грязный дедушка» с Робертом Де Ниро, а также документальная лента «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии». В итоге «Америка Хиллари» взяла главный антиприз как худшая картина года, а всего она получила 4 «Золотых малины», поделив первенство с боевиком «Бэтмен против Супермена», что неудивительно. Голливуд на президентских выборах активно поддерживал Хиллари Клинтон, поэтому вряд ли агитка, нацеленная против нее, могла рассчитывать на хоть-какое то признание у мастеров культуры.
Единственную положительную награду «Золотой малины», которую вручают за восстановление репутации, присудили Мелу Гибсону, снявшему военную драму «По соображениям совести». Эта картина 6 раз номинирована на «Оскар» в этом году. Не исключено, что «Золотая малина» будет не единственной наградой в списке Гибсона. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Комментарии