Ночной лыжный марафон собрал в Вологде спортсменов-любителей

В Вологде прошел ночной лыжный марафон. В нем приняли участие более 200 человек, в основном любители.

Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 30 километров, а мужчинам пройти 50-километровый маршрут. Для тех, кто не готов к столь продолжительным забегам, был отдельный зачет — полумарафон.



Для удобства участников организаторы подготовили мощные фонари. За марафоном следили с помощью квадрокоптера, а на финише все лыжники получили памятные медали.