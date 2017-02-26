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  • 26.02, 08:30
Ночной лыжный марафон собрал в Вологде спортсменов-любителей. Вологда, лыжный спорт, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ночной лыжный марафон собрал в Вологде спортсменов-любителей

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Ночной лыжный марафон собрал в Вологде <nobr>спортсменов-любителей</nobr>

Ночной лыжный марафон собрал в Вологде спортсменов-любителей

Ночной лыжный марафон собрал в Вологде <nobr>спортсменов-любителей</nobr>

    В Вологде прошел ночной лыжный марафон. В нем приняли участие более 200 человек, в основном любители.

    Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 30 километров, а мужчинам пройти 50-километровый маршрут. Для тех, кто не готов к столь продолжительным забегам, был отдельный зачет — полумарафон.

    Для удобства участников организаторы подготовили мощные фонари. За марафоном следили с помощью квадрокоптера, а на финише все лыжники получили памятные медали.

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