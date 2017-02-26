Служители церкви и волонтеры организовали для бездомных столовые на колесах

В Санкт-Петербурге волонтеры раздали еду городским бездомным. Подобные акции все чаще проходят по всей стране. Активными благотворителями становятся служители Русской православной церкви. Сейчас на территории России действует около сотни приютов РПЦ, а также 10 так называемых автобусов милосердия. Это мобильные пункты, где бездомным выдают еду и теплую одежду.

Виктория приехала из Астрахани работать в Москву, несколько лет назад потеряла документы и оказалась, на теплотрассе. Тут ее недавно и нашли сотрудники церковного благотворительного фонда. Скоро женщина получит паспорт, который даст ей возможность вернуться домой. Без документов здесь, под трубами, уже 7 лет живет и Виктор. Он родом из Белоруссии, сюда приехал на заработки, попал в ДТП и теперь не может ходить. Но домой возвращаться не хочет из-за конфликта с семьей. Священники сейчас хлопочут о том, чтобы Виктор попал в специализированный центр. Пока же вся надежда на автобус милосердия.



Такие автобусы уже есть во многих городах. В Хабаровске в столовую на колесах приходят по расписанию. Кормят не только бездомных, но и малоимущих. Многим тут же, за ложкой борща, предлагают устроиться в центр социальной адаптации.



Константин Ветренко, председатель хабаровской краевой общественной организации «Милосердие» по поддержке малообеспеченных граждан: «Человека принимаем в центр, трудоустраиваем, а на заработанные деньги помогаем снять жилье или купить билет к постоянному месту жительства. Это то, что сейчас входит в рамки проекта „Путь домой“».



Проект «Путь домой» работает в нескольких городах. На вокзалах сотрудники фонда помогают всем, кто оказался в сложной ситуации. Чаще всего это жертвы недобросовестных работодателей. Житель Сахалина Александр Кондратьев проработал месяц в Хабаровске, стройку свернули, деньги не заплатили. Мужчине пришлось жить на вокзале.



В двух часах езды от Москвы, в Рузском районе, при храме Воскресения Христа 10 лет назад стихийно возник приют, где за это время кардинально изменить свою жизнь смогли около 500 человек. Теперь это место стало знаменитым, сюда со всех концов России приезжают за помощью люди, которые не смогли самостоятельно справиться с алкоголизмом, наркоманией и даже игроманией. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.



Чтобы помочь бездомным, отправьте СМС на номер 3443 со словом «домой» и суммой пожертвования. Например: домой 250.