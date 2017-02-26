Лев растерзал девушку в японском зоопарке

В зоопарке японского города Коморо лев напал на
22-летнюю девушку, убиравшую вольер.
Как сообщают японские СМИ, нападение льва на человека произошло в зоопарке города Коморо, пострадала 22-летняя девушка. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. У девушки серьезные раны и большая кровопотеря, она в реанимации.
Лев бросился на служительницу, убиравшую вольер. Во время чистки вольера животное должно было быть заперто в другом помещении, но по неизвестным обстоятельствам, это не было сделано.
Зоопарк сегодня закрыт. Руководство выясняет все обстоятельства происшествия. Ведется расследование.
Лев бросился на служительницу, убиравшую вольер. Во время чистки вольера животное должно было быть заперто в другом помещении, но по неизвестным обстоятельствам, это не было сделано.
Зоопарк сегодня закрыт. Руководство выясняет все обстоятельства происшествия. Ведется расследование.
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