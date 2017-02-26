Счастливое утро
Счастливое утро 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.02, 08:30

Лев растерзал девушку в японском зоопарке

3 комментария

Лев растерзал девушку в японском зоопарке

Лев растерзал девушку в японском зоопарке

В зоопарке японского города Коморо лев напал на 22-летнюю девушку, убиравшую вольер.

Как сообщают японские СМИ, нападение льва на человека произошло в зоопарке города Коморо, пострадала 22-летняя девушка. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. У девушки серьезные раны и большая кровопотеря, она в реанимации.

Лев бросился на служительницу, убиравшую вольер. Во время чистки вольера животное должно было быть заперто в другом помещении, но по неизвестным обстоятельствам, это не было сделано.

Зоопарк сегодня закрыт. Руководство выясняет все обстоятельства происшествия. Ведется расследование.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru