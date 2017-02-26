СМИ: в Одессе бойцы батальона «Азов» облили краской российский банк

В украинской прессе появилась информация о нападении на филиал российского банка в Одессе. Стены здания оказались облиты краской и заклеены листовками.
Как передают местные СМИ, у банка участники добровольческого батальона «Азов» жгли дымовухи, обливали красной краской входные двери и обклеивали листовками стены финансового учреждения, а также разрисовывали их символикой своей организации. Сообщается, что полиция никого не задержала.
В феврале прошлого года нападениям подвергались офисы «Альфа-банка» и «Сбербанка» в Киеве. После тех погромов украинская полиция возбудила 4 уголовных дела. Три из них касаются хулиганских действий вандалов, еще одно — кражи мобильных телефонов и кошелька у работников переживших атаку финансовых учреждений. Год назад беспорядки в украинской столице случились после митинга, посвященного памяти жертв февральских событий 2014 года на Майдане.
В феврале прошлого года нападениям подвергались офисы «Альфа-банка» и «Сбербанка» в Киеве. После тех погромов украинская полиция возбудила 4 уголовных дела. Три из них касаются хулиганских действий вандалов, еще одно — кражи мобильных телефонов и кошелька у работников переживших атаку финансовых учреждений. Год назад беспорядки в украинской столице случились после митинга, посвященного памяти жертв февральских событий 2014 года на Майдане.
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