На авиабазу Хмеймим доставлены 17 тонн гуманитарной помощи для жителей Сирии

Спецборт ВКС РФ доставил в Сирию 17 тонн гуманитарной помощи.
Как сообщается на сайте Минобороны РФ, Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил на авиабазу Хмеймим в Сирии российскую гуманитарную помощь для жителей Сирии. Это продовольствие и предметы первой необходимости.
Также сообщается, что груз гуманитарной помощи, предоставленный по линии ООН уже готов к оправке в Дейр-эз-Зор.
Из сообщения Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Осуществлено комплектование гуманитарных грузов (предоставленных по линии ООН) и их укладка на парашютные платформы для доставки по воздуху российскими самолетами в город Дейр-эз-Зор».
по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся, а также оказание медицинской, психологической и юридической помощи сирийским жителям.
Также сообщается, что груз гуманитарной помощи, предоставленный по линии ООН уже готов к оправке в Дейр-эз-Зор.
Из сообщения Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Осуществлено комплектование гуманитарных грузов (предоставленных по линии ООН) и их укладка на парашютные платформы для доставки по воздуху российскими самолетами в город Дейр-эз-Зор».
по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся, а также оказание медицинской, психологической и юридической помощи сирийским жителям.
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