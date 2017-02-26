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  • 26.02, 06:58

На авиабазу Хмеймим доставлены 17 тонн гуманитарной помощи для жителей Сирии

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На авиабазу Хмеймим доставлены 17 тонн гуманитарной помощи для жителей Сирии

На авиабазу Хмеймим доставлены 17 тонн гуманитарной помощи для жителей Сирии

Спецборт ВКС РФ доставил в Сирию 17 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил на авиабазу Хмеймим в Сирии российскую гуманитарную помощь для жителей Сирии. Это продовольствие и предметы первой необходимости.

Также сообщается, что груз гуманитарной помощи, предоставленный по линии ООН уже готов к оправке в Дейр-эз-Зор.

Из сообщения Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Осуществлено комплектование гуманитарных грузов (предоставленных по линии ООН) и их укладка на парашютные платформы для доставки по воздуху российскими самолетами в город Дейр-эз-Зор».

В бюллетене также сообщается, что в Сирии продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся, а также оказание медицинской, психологической и юридической помощи сирийским жителям.

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