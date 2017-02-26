В Якутии ребенок упал в строительный котлован

Восьмилетний мальчик чудом выжил после падения в строительный котлован семиметровой глубины в Якутске.
Спасатели сообщили, что восьмилетний мальчик сорвался в котлован на улице Фёдора Попова в Якутске. Во время падения с семиметровой высоты ребенок получил тяжелые травмы.
Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли мальчика на поверхность. Ребенок госпитализирован.
По сведениям РИА Новости, строительный котлован не огорожен, территория стройки не охраняется.
Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли мальчика на поверхность. Ребенок госпитализирован.
По сведениям РИА Новости, строительный котлован не огорожен, территория стройки не охраняется.
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