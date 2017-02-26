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  • 26.02, 05:28

В Якутии ребенок упал в строительный котлован

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В Якутии ребенок упал в строительный котлован

В Якутии ребенок упал в строительный котлован

Восьмилетний мальчик чудом выжил после падения в строительный котлован семиметровой глубины в Якутске.

Спасатели сообщили, что восьмилетний мальчик сорвался в котлован на улице Фёдора Попова в Якутске. Во время падения с семиметровой высоты ребенок получил тяжелые травмы.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли мальчика на поверхность. Ребенок госпитализирован.

По сведениям РИА Новости, строительный котлован не огорожен, территория стройки не охраняется.

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